Revolut gözleri yanan Doge memi içeren sıra dışı banka kartını tanıttı

·26·Teknoloji
Revolut gözleri yanan Doge memi içeren sıra dışı banka kartını tanıttı

Fintek dünyasının önde gelen temsilcilerinden biri olan Revolut, Almanya'daki müşterileri için kendine özgü tasarıma sahip yeni Mastercard banka kartını duyurdu. Bu kart sadece görsel görünümüyle değil, teknik özellikleriyle de birçok kişinin dikkatini çekiyor. Onun temel özelliği — ödeme yapıldığı sırada karttaki karakterin gözlerinin ışık saçmasıdır. Bu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Kartın ön yüzünde internet dünyasında ünlü olan Doge memi (Shiba-inu köpeği) tasvir edilmiştir. Kullanıcı mağazalarda temassız ödeme yaparken, terminal ile bağlantı kurulduğu saniyelerde köpeğin gözleri yerine yerleştirilen iki adet LED ışık yanar. Bu süreç basit bir ödeme işlemine farklı bir keyif katar.

Teknolojik çözüm ve çalışma prensibi

Birçok kişinin böyle küçük bir cihazın nasıl güç aldığını merak etmesi doğaldır. ixbt.com bilgisine göre, bu kartta herhangi bir yerleşik akümülatör veya batarya bulunmamaktadır. Işıkların yanması için gereken enerji doğrudan ödeme terminalinin NFC alanından alınır. EMV Contactless protokolü üzerinden aktarılan enerji sadece çip ve antenin çalışmasına değil, LED'leri kısa süreliğine yakmaya da yeterli olacaktır.

Şu anda bu özel kartı Revolut uygulaması üzerinden 30 euro karşılığında sipariş edebilirsiniz. Teslimat hizmetinin bu fiyata dahil olmadığını ve ayrı hesaplandığını belirtmek gerekir. Kart sınırlı sayıda üretilmiş olup, temel olarak markanın sadık hayranları ve sıra dışı gadget tutkunları için tasarlanmıştır.

Kripto para tutkunları için özel teklif

Yeni ürünü herkes kolayca elde edemez. Revolut bu kartı yalnızca servisin kripto para bölümünü kullanan müşteriler için özel bir teklif olarak sunmaktadır. Kartı çıkarırken bir veya birkaç kripto para cüzdanına veya normal para hesap numarasına bağlanması gerekmektedir.

Özbekistan finans piyasasında da son yıllarda banka kartlarının tasarımına büyük önem verilmektedir. Yerel bankalarımızda henüz LED ışıklı kartlar yaygınlaşmamış olsa da, Revolut gibi uluslararası servislerin bu tür yaratıcı yaklaşımı, gelecekte banka ürünlerinin sadece bir ödeme aracı değil, aynı zamanda kendine özgü bir aksesuar olacağına işaret etmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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