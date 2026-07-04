Özbek kızlar Asya şampiyonasında 5 madalya kazandı

·28·Spor
Özbek kızlar Asya şampiyonasında 5 madalya kazandı

Tayland'da düzenlenen U-20 gençler güreş Asya şampiyonasında Özbekistan milli takımı temsilcileri başarılı bir performans sergilemektedir.

Kızlar güreş müsabakalarında hemşehrilerimiz 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Muhayyo Narzilloyeva Asya şampiyonu oldu

65 kilogram sıkletinde yarışan Muhayyo Narzilloyeva tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Onun galibiyeti, Özbekistan heyetine kızlar güreşinde müsabakadaki en yüksek sonucu sağladı.

Shohista Shonazarova gümüş madalya aldı

50 kilogramda mindere çıkan Shohista Shonazarova finale yükselerek Asya şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

Genç sporcumuz müsabaka boyunca yüksek maharet ve cesaret sergiledi.

Üç güreşçimiz bronz madalya sahibi oldu

Özbekistan milli takımının üç temsilcisi daha kendi sıkletlerinde bronz madalya kazandı:

  • 62 kg: Feruza Qayratdinova;

  • 68 kg: Muhayyo Rahimjonova;

  • 76 kg: Sevinchoy Polvonova.

Kızlarımızdan önemli sonuç

Böylece Özbekistan kızlar güreş milli takımı tek günde toplam 5 madalya topladı.

Milli olimpiya komitesinin açıklamasına göre, Tayland'daki Asya şampiyonası müsabakaları devam etmektedir.

ÖzbekistanMuhayyo NarzilloyevaShohista ShonazarovaTaylandFeruza Qayratdinova
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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