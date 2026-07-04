Özbekistan güreşçileri Asya şampiyonasında üçüncü oldu

Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen U-20 Asya güreş şampiyonasında Özbekistan gençler milli takımı yine önemli bir sonuç elde etti.

Greko-Romen güreş müsabakalarının geride kalan gününde milletdaşlarımız 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Oğabek Mukimov Asya şampiyonu oldu

67 kilogram sıklette mindere çıkan Oğabek Mukimov tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya layık görüldü.

Onun galibiyeti Özbekistan milli takımı koleksiyonuna bir sonraki şampiyonluk madalyasını ekledi.

Dostonbek Oripov gümüş madalya aldı

60 kilogramda yarışan Dostonbek Oripov finale kadar yükseldi ve Asya şampiyonasının gümüş madalyasını kazandı.

Genç güreşçimiz müsabaka boyunca üstün maharet ve azim sergiledi.

Üç sporcumuz bronz madalya sahibi oldu

Özbekistan milli takımının üç temsilcisi daha kendi sıkletlerinde bronz madalya kazandı:

72 kg: Behruzbek Valiyev;

82 kg: Bekmurod Rustamov;

97 kg: Fahrikamol Komilcanov.

Genel takım sıralamasında üçüncülük

Böylece Özbekistan'ın genç Greko-Romen güreşçileri müsabakayı toplam 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı.

Bu sonuç milli takımımıza genel takım sıralamasında üçüncülüğü elde etme imkanı verdi.

Bu konuda Özbekistan Milli Olimpiya Komitesi haber verdi.