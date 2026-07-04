Futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyor

·66·Spor
Futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyor

Özbekistan milli takımı ve kulübümüz formasını giyen yetenekli orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev hayatının en mutlu günlerinden birine adım atıyor.

23 yaşındaki futbolcumuz bugün düğününü yaparak resmen aile kuruyor. Yaşının küçüklüğüne rağmen sahadaki parlak oyunu, çalışkanlığı ve yeteneğiyle taraftarların gönlünü kazanan Abbosbek artık özel hayatında da yeni bir aşama başlatıyor.

Taraftarlar ve futbol camiası futbolcuyu bu kutlu günde samimi tebriklerle kutlayarak, ona mutlu bir aile hayatı, sağlıklı bir yaşam ve gelecekteki kariyerinde daha büyük başarılar diliyor.

Biz de Abbosbek Fayzullayev'i bu mutlu olayla kutluyor ve ona mutluluk, huzurlu ve bereketli bir aile, ayrıca futbolda da yeni zaferler diliyoruz.

Abbosbek FayzullayevÖzbekistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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