Klopp, Almanya Milli Takımını Yönetmeye Hazır Olduğunu Söyledi

Jürgen Klopp, Almanya milli takımının baş antrenörlüğü görevini üstlenebilir. Ünlü uzman, Almanya Futbol Federasyonu ile müzakerelerin başladığını doğrulayarak, milli takımdaki durumu kökten değiştirmeye hazır olduğunu açıkça ifade etti.

Nagelsmann ile sözleşme feshedildi

Almanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası play-off'larının ilk aşamasında turnuvadan elendikten sonra Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann ile yapılan sözleşmeyi feshetti.

Bunun ardından DFB, resmi olarak Jürgen Klopp ile müzakerelere başlayacağını açıkladı. Uzmanın kendisi de teklifi değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

"Her şey çok hızlı oldu"

Klopp, müzakerelerin gerçekten yürütüldüğünü doğruladı.

"Evet, müzakerelerin yapıldığını doğruluyorum. Her şey çok hızlı oldu. Julian istifa etti. Almanya Futbol Federasyonu yeni bir baş antrenör arıyor ve benimle müzakereler yürütüyorlar," dedi.

Red Bull ile sözleşme meselesi var

"Liverpool"un eski baş antrenörü şu anda Red Bull şirketinin futbol departmanı başkanı olarak çalışıyor.

Klopp'un vurguladığına göre, yeni görevi kabul etmeden önce mevcut işvereniyle tüm konuları çözmesi gerekiyor.

"Bunun için zaman gerekiyor. Red Bull ile mevcut bir sözleşmem var. Müzakerelere ilgi duyduğumu belirttim. Bunlar ciddi ve anlamlı olacak, çünkü mesele sadece Nagelsmann'ın yerini doldurmakla ilgili değil."

Mintzlaff engel olmayabilir

Uzman, Red Bull yöneticisi Oliver Mintzlaff ile de görüşmesi gerektiğini kaydetti.

"Bazı konuları görüştük. Bence buna engel olmayacak. Burada 19 aydır çalışıyorum ve bu dönem çok verimli geçti," dedi Klopp.

"Durumu kökten değiştirmemiz gerekiyor"

Klopp, Almanya milli takımını üstlenmeye ruhen hazır olduğunu da gizlemedi.

"Hazırım. Müzakereler başlayınca insan daha hızlı düşünmeye başlıyor. Durumu kökten değiştirmemiz gerekiyor," dedi MagentaTV kanalına verdiği röportajda.

Şimdi asıl soru şu — Almanya Futbol Federasyonu ve Jürgen Klopp resmi bir anlaşmaya varabilecek mi?