Lamine Yamal, Portekiz'den korkmadığını açıkça söyledi

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, Dünya Kupası 1/8 finali öncesi takımının motivasyonu hakkında konuştu. Genç yıldız, İspanyolların hiçbir takımdan korkmadığını vurgulayarak, Portekiz'e karşı mücadelede sadece galibiyeti düşündüğünü söyledi.

İspanya Avusturya'yı güvenle yendi

2 Temmuz'da İspanya milli takımı, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek Dünya Kupası 1/8 finaline yükseldi.

"Kızıl Öfke" bir sonraki turda Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.

"Hiçbir takımdan korkmuyoruz"

Lamine Yamal'ın vurguladığına göre, İspanya'nın oyunun her yönünde gelişmeye devam etmesi gerekiyor.

"Oyun kalitesi, yoğunluk ve her açıdan büyümeye devam etmemiz gerekiyor. Ama seviyemizi iyi biliyoruz ve hiçbir takımdan korkmuyoruz," dedi Yamal.

Onun sözlerine göre, İspanya'nın gücünü sahada kanıtlaması gerekiyor.

"Biz İspanya'yız ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Kendi gücümüze inanıyoruz."

Ronaldo'ya karşı oynamak — özel bir olay

Genç futbolcu, Cristiano Ronaldo'ya karşı sahaya çıkmanın kendisi için büyük bir onur olacağını gizlemedi.

Ancak Yamal, kişisel meraktan ziyade takım sonucunun daha önemli olduğunu vurguladı.

"Elbette, Cristiano'ya karşı oynamak benim için bir onur olurdu. Ama şu an sadece galibiyeti düşünüyorum."

Rakip değil, galibiyet önemli

Yamal'a göre, İspanya için rakibin kim olduğunun belirleyici bir önemi yok.

"Hangi takımın bize rakip olması benim için hiç önemli değil," diyerek sözlerini aktarıyor Marca.

İspanya ve Portekiz arasındaki mücadelenin Dünya Kupası 1/8 finalinin en çok beklenen karşılaşmalarından biri olacağı şüphesiz.