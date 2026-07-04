iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max bataryaları: Yeni nesil özellikleri belli oldu

Apple şirketinin gelecekteki amiral gemisi — iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıtmasına henüz çok zaman olsa da, ağlarda bu cihazların teknik özelliklerine dair önemli bilgiler yayıldı. Özellikle, yeni akıllı telefonların batarya kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor, bu da kullanıcılar için cihazın otonom çalışma süresini uzatma imkanı sağlayacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınına göre, iPhone 18 Pro serisindeki cihazlar, önceki iPhone 17 Pro modellerine kıyasla daha güçlü bataryalarla donatılacak. Bu değişiklikler yalnızca standart Pro versiyonunu değil, en yüksek özelliklere sahip Pro Max modelini de kapsayacak ve enerji verimliliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Modeller arasındaki değişiklikler

Elde edilen bilgilere göre, iPhone 18 Pro modelinin Çin pazarı için tasarlanan versiyonu 4056 mAh kapasitili bataryaya sahip olacak. Karşılaştırma için, iPhone 17 Pro modelinde bu gösterge 3988 mAh idi. ABD pazarı için üretilen modifikasyonda ise batarya gücünün 4252 mAh'den 4288 mAh'e yükselmesi öngörülüyor.

En büyük yenilenme ve güç artışı iPhone 18 Pro Max modelinde gözlemleniyor. Bu cihazın Çin pazarı için sertifikalı bataryası 5391 mAh oluştururken, iPhone 17 Pro Max modelinde bu rakam 4823 mAh'e eşitti. ABD pazarı için çıkarılan versiyon ise daha da güçlü — 5567 mAh'lik batarya ile donatılacak (önceki nesilde 5088 mAh idi).

Teknik sızıntılar ve güvenlik konuları

Bu bilgilerin yayılması, Apple tedarikçi zincirindeki kesintiler ve beklenmedik bilgi sızıntılarıyla bağlantılı. Daha önce sosyal ağlarda çeşitli bölgeler için tasarlanan iPhone 18 Pro Max bataryalarının fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ayrıca, içeriden bilgi verenler yeni akıllı telefonların anakartı (motherboard) özellikleri hakkında da bilgi verdiler.

Belirtmek gerekir ki, bu bilgilerin bir kısmı hacker saldırıları sonucunda ele geçirilmiş olabilir. Habere göre, bilinmeyen kişiler yedek parça tedarikçileri listesini çalarak, iPhone 18 Pro test süreçlerini yansıtan foto ve videoları açık ağa yüklemişler.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber özellikle önemli, çünkü Apple cihazlarının gücü ve batarya dayanıklılığı yerel pazarda akıllı telefon seçiminde temel kriterlerden biri olarak kabul ediliyor. Batarya kapasitesindeki bu kadar genişleme, iPhone 18 Pro Max modelini kendi sınıfındaki en uzun süre çalışan amiral gemilerinden birine dönüştürebilir.