Futbol dünyasının en gürültülü isimlerinden biri Zlatan Ibrahimovic, Portekiz milli takımının Hırvatistan karşısında aldığı zorlu galibiyetin ardından Cristiano Ronaldo hakkında sert eleştirilerde bulundu. İsveçli eski forvete göre, 39 yaşındaki yıldızın kadroda olması takımın gelişimini engelliyor ve bu karar sportif ilkelerden ziyade nostaljiyle ilgili. Bu konuda Goal.com haber :

Goal.com'a göre Ibrahimovic, Fox Sports yayınında uzman olarak konuştu ve Roberto Martinez'in takımının geleceğine şüpheyle yaklaştı. Zlatan'ın vurguladığına göre, Portekiz 2026 Dünya Kupası'nda 41 yaşındaki Ronaldo ile başarıya ulaşamayacak. Ona göre forvetin mevcut durumu takım oyununa faydadan ziyade daha çok zarar veriyor.

"Efsanevi liderlik değil, bu sadece ego"

Ibrahimovic konuşmasında Ronaldo'nun sahadaki hareketlerinin kısıtlandığını ve sadece ceza sahası içinde top beklediğini söyledi. "Bu efsanevi liderlik değil. Bu sadece takımı rehin alan kişisel ego. Ronaldo çevikliğini ve tekniğini kaybetti. Şu anda onu ayakta tutan bacakları değil, adı ve geçmişteki itibarı," diyor Zlatan.

Eski futbolcu ayrıca Portekiz milli takımının Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta yedekten girip galibiyet golünü atan Goncalo Ramos örneğiyle görüşlerini temellendirdi. Ibrahimovic'e göre, Ramos gibi genç ve verimli forvetlerin yedekte kalıp Ronaldo'nun ilk 11'de oynaması "nostaljiye dayalı bir akılsızlık" olarak değerlendiriliyor.

Hatırlatalım, Portekiz ve Hırvatistan arasındaki maç dramatik olaylarla doluydu. Ivan Perisic skoru açarken, Cristiano Ronaldo penaltıdan gol atarak dengeyi sağladı. Maçın sonunda ise galibiyet golünü atan Ramos oldu. Ancak karşılaşma hakem tartışmaları olmadan geçmedi: Josko Gvardiol'un attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi ve bu durum Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic'in ciddi itirazlarına neden oldu.

Özbekistanlı futbol taraftarları arasında da Ronaldo'nun milli takımdaki geleceği hakkında çeşitli görüşler bulunuyor. Ibrahimovic'in bu çıkışının sosyal medyada büyük tartışmalara neden olması bekleniyor, çünkü Portekiz kaptanı hâlâ takımın en önemli figürlerinden biri olmaya devam ediyor.