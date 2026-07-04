Takımının mağlubiyetinin ardından taraftarın kalbi durdu

·40·Spor
Takımının mağlubiyetinin ardından taraftarın kalbi durdu

Dünya Kupası kapsamında oynanan Belçika – Senegal maçı, sadece sahadaki kıran kırana mücadeleyle değil, tribündeki beklenmedik olayla da akıllarda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Senegal milli takımının taraftarlarından biri takımının acı mağlubiyetini ağır karşıladı. Maçın son dakikalarında Senegal kalesine atılan üçüncü golden sonra taraftarın durumu kötüleşerek tribünde bayıldı. İlk bilgilere göre kalbi durdu.

Doktorlar hemen ilk müdahaleyi yaparak taraftarı acil şekilde hastaneye kaldırdı. Şu ana kadar sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Hatırlatalım, Senegal milli takımı maç boyunca 2-0 önde olmasına rağmen sonunda üst üste üç gol yedi. Sonuç olarak takım 2-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Fransa ciddi kayıp yaşadı: Paraguay'a karşı Tchuamenisiz oynayacakFransa ciddi kayıp yaşadı: Paraguay'a karşı Tchuamenisiz oynayacakBugün, 15:19Mısır milli takımı forveti: "Bugün 120 milyon Mısırlıyı mutlu ettik"Mısır milli takımı forveti: "Bugün 120 milyon Mısırlıyı mutlu ettik"Bugün, 15:14Bournemouth hücum hattını güçlendiriyor: Alvaro Rodriguez transferi tamamlandıBournemouth hücum hattını güçlendiriyor: Alvaro Rodriguez transferi tamamlandıBugün, 15:13Nursulton Ro'ziboyev'e galibiyetin ardından yeni otomobil hediye edildiNursulton Ro'ziboyev'e galibiyetin ardından yeni otomobil hediye edildiBugün, 14:40Neymar Tam Maça Hazır: Carlo Ancelotti Brezilyalı Yıldızın Durumu Hakkında KonuştuNeymar Tam Maça Hazır: Carlo Ancelotti Brezilyalı Yıldızın Durumu Hakkında KonuştuBugün, 14:35Futbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyorFutbolcumuz Abbosbek Fayzullayev bugün evleniyorBugün, 14:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı