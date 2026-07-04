Takımının mağlubiyetinin ardından taraftarın kalbi durdu

Dünya Kupası kapsamında oynanan Belçika – Senegal maçı, sadece sahadaki kıran kırana mücadeleyle değil, tribündeki beklenmedik olayla da akıllarda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Senegal milli takımının taraftarlarından biri takımının acı mağlubiyetini ağır karşıladı. Maçın son dakikalarında Senegal kalesine atılan üçüncü golden sonra taraftarın durumu kötüleşerek tribünde bayıldı. İlk bilgilere göre kalbi durdu.

Doktorlar hemen ilk müdahaleyi yaparak taraftarı acil şekilde hastaneye kaldırdı. Şu ana kadar sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Hatırlatalım, Senegal milli takımı maç boyunca 2-0 önde olmasına rağmen sonunda üst üste üç gol yedi. Sonuç olarak takım 2-3 mağlup olarak turnuvaya veda etti.