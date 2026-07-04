İsviçre buzulları rekor düzeyde hızlı eriyor

·37·Dünya
İsviçre buzulları rekor düzeyde hızlı eriyor

Avrupa'da gözlemlenen şiddetli sıcaklık dalgası, İsviçre'deki buzulların alışılandan çok daha erken ve yoğun bir hızda erimesine neden oluyor. Bilim insanları, bu durumun Alp dağlarındaki buzulların bir yıl daha büyük hacimde küçülmesi ihtimaline işaret ettiğini vurguluyor. Bu konuda Reuters ajansı haber verdi.

Uzmanlar, bu yılın 29 Haziran gününde İsviçre'nin güneyinde yer alan Rhone buzulunun "Buzul kaybı günü" adı verilen aşamaya ulaştığını bildirdi. Bu dönem, kış mevsiminde biriken kar tabakasının tamamen erimesi ve artık buzulun çok yıllık buz tabakalarının erimeye başlaması sürecini ifade ediyor.

İsviçre buzul gözlem servisi başkanı Matthias Huss'un sözlerine göre, bu tarih gözlem tarihinin ikinci en erken olayı olarak kaydedildi. En erken gösterge ise 2022 yılında kaydedilmişti ve o zaman bu süreç şimdikinden üç gün önce başlamıştı.

Uzmanın vurguladığına göre, kış aylarında kar yağışının az olması ve yazın başlamasıyla art arda gözlemlenen şiddetli sıcaklık dalgaları, buzulların hızla erimesine yol açtı.

"Bu çok endişe verici bir durum. Yazın yarısına bile gelmeden buzullar büyük hacimde kaybolmaya başladı," — dedi Matthias Huss.

Onun hesaplamalarına göre, Haziran ayında gözlemlenen sıcak günler boyunca İsviçre buzullarından eriyen su hacmi, iki hafta boyunca her altı saniyede bir Olimpiyat standartlarındaki bir yüzme havuzunu doldurmaya yetecek miktardaydı.

Ayrıca, Rhone buzulundaki gözlem noktalarından birinde yalnızca iki haftalık aşırı sıcak sonucunda yaklaşık 1,5 metre kalınlığında buz tabakasının eridiği tespit edildi.

Bu değişimleri yıllardır bu bölgeyi ziyaret eden turistler de açıkça fark ediyor. Son 50 yıldır Rhone buzuluna düzenli olarak gelen Alman turist Harry Blok, buzulun göz önünde keskin biçimde küçülmesinin onu derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

"Ağlıyorum. Bir zamanlar devasa olan buzul gözlerimizin önünde yok oluyor. Bu iklim değişikliğinin en açık kanıtıdır," — dedi o.

Bilim insanları, yüksek sıcaklıkların sürmesi durumunda İsviçre buzullarının bu yıl da büyük miktarda buz kütlesi kaybedebileceğini vurguluyor. Bu durum, Avrupa doğası ve su rezervleri için ciddi endişe uyandıran etkenlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İsviçreRhôneMatthias HussReuters
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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