Samsung beklenmedik bir adım attı: 990 serisinde DRAM önbelleksiz yeni SSD çıkıyor

Güney Koreya'nın teknoloji devi Samsung, en popüler depolama cihazları ailesine ait yeni bir ürünü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, 990 serisinin bir parçası olacak ancak önceki 990 EVO ve 990 PRO modellerinden temelde farklı olan yeni bir SSD diski geliştirdi. Bu cihazın temel özelliği, DRAM önbellek belleğinden vazgeçilmiş olmasıdır. Bununla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Samsung Canada resmiy sitesinde zamanından önce ortaya çıkan bilgilere göre, yeni model PCIe 4.0 NVMe arayüzünde çalışıyor. IXBT.com yayınına göre, diskte özel hızlı bellek (DRAM) bulunmadığı için HMB (Host Memory Buffer) teknolojisini kullanıyor. Bu sistem, verileri önbelleğe almak için bilgisayarın operatif belleğinden (RAM) bir kısmını geçici olarak kiralar, bu da üretim maliyetini önemli ölçüde azaltma imkanı sağlar.

Teknik özellikler ve hız göstergeleri

Yeni SSD cihazı, Samsung şirketinin kendi denetleyicisi (controller) ve yüksek kaliteli V-NAND bellek çipleri temelinde oluşturulmuştur. Pazara bu ürünün 1 TB ve 2 TB hacimli versiyonlarının çıkarılması bekleniyor. Hız göstergeleri, DRAM önbellek olmamasına rağmen oldukça yüksek seviyede korunmuştur:

1 TB model: ardışık okuma hızı 7150 MB/s'ye kadar, yazma hızı ise 6450 MB/s'ye kadar;

2 TB model: ardışık okuma hızı 7250 MB/s'ye kadar, yazma hızı 6450 MB/s;

Performans: okumada 850 bin IOPS ve yazmada 1,2 milyon IOPS'a kadar.

Belirtmek gerekir ki, bu yeni model dayanıklılık açısından 990 PRO amiral gemisinden biraz geride kalıyor. Özellikle, 1 TB hacimli versiyon için 400 TBW (terabayt yazma kaynağı), 2 TB versiyon için ise 800 TBW garanti edilmiştir. Bu göstergeler sıradan kullanıcılar ve oyun tutkunları için yeterli olsa da, profesyonel video montaj ustaları için biraz yetersiz kalabilir.

Şirket bu modele 3 yıllık garanti süresi belirlemiş, oysa üst segmentteki modellerde bu süre genellikle 5 yıl oluşturuyor. Bu da yeni SSD modelinin daha çok uygun fiyatlı segmente yönelik olduğuna işaret ediyor. Özbekistan pazarında bu tür cihazlar genellikle fiyat ve kalite orantısı nedeniyle çok hızlı yaygınlaşıyor.

Şimdilik Samsung yeni ürünün resmiy satış tarihi ve fiyatını açıklamış değil. Bilgiler resmiy siteden hızlıca silinmiş olsa da, bazı perakendecilerin kataloglarında bu SSD şimdiden görünmeye başlamış. Büyük olasılıkla, bu model yakın aylarda dünya pazarlarında, dahası Orta Asya bölgesinde de ortaya çıkacak.