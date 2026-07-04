Neymar Tam Maça Hazır: Carlo Ancelotti Brezilyalı Yıldızın Durumu Hakkında Konuştu

Brezilya Milli Takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımın ana yıldızı Neymar'ın nihayet fiziksel durumunu tamamen topladığını ve Dünya Kupası maçlarında 90 dakika boyunca sahada olmaya hazır olduğunu açıkladı. Bu haber "Pentacampeões" taraftarları için beklenen bir gelişme oldu, zira deneyimli forvet uzun süredir sakatlığı nedeniyle potansiyelini tam olarak sergileyemiyordu. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

İtalyan teknik adamın Folha de S.Paulo gazetesine verdiği röportaja göre, 34 yaşındaki Neymar sağ bacağındaki kalf kası sakatlığını tamamen atlattı. Bu zamana kadar turnuvada sadece İskoçya maçında yedek kulübesinden girerek yalnızca 14 dakika süre almıştı. Japonya maçında ise teknik direktör, onu olası uzatma dakikaları için sakladığını ve bu yüzden yedek bıraktığını açıkladı.

Ancelotti, futbolcunun şu anki psikolojik durumuna da değindi. Teknik direktör, Neymar'ın yedek kulübesinde oturmaktan hiç memnun olmadığını itiraf etti. "Mutlu değil ama çok profesyonel davranıyor. Neymar antrenmanlarda tüm gücüyle çalışıyor ve takım arkadaşları arasında büyük saygı görüyor. O sadece kaliteli bir oyuncu değil, aynı zamanda çok mütevazı bir insan", diye vurguladı.

Yeni Zelanda Maçı Öncesi Büyük Güç

Brezilya Milli Takımı'nın hücum hattının, Norveç ile oynanacak bir sonraki kritik maç öncesinde önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor. Ancelotti, Neymar'ın deneyiminin oyun temposunu kontrol etmede belirleyici bir öneme sahip olduğunu belirtti. Sözlerine göre, futbolcunun sahada ne kadar kalacağını oyun dinamiği belirleyecek ancak fiziksel olarak tam maçı çıkarabilecek kapasitede.

Neymar, Brezilya Milli Takımı tarihinin en iyi golcüsü olarak kabul ediliyor ve kadroya dönmesinin takımın genel moraline olumlu etki edeceği şüphesiz. Yaşı ilerledikçe sakatlıklara daha yatkın hale gelmiş olsa da, sahadaki yaratıcılığı ve duran toplardaki ustalığı hala dünya standartlarında kalmaya devam ediyor.

Özbek futbolseverler için de Neymar'ın her hareketi ilgi çekici, çünkü o çağımızın teknik kapasitesi en yüksek oyunculardan biri olarak kabul ediliyor. İlk on bire dönmesinin, Brezilya'nın şampiyonluk şansını daha da artırması bekleniyor. Artık tüm gözler Ancelotti'nin Norveç'e karşı belirleyeceği taktiğe ve Neymar'a vereceği dakikalara çevrildi.