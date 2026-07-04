Lenovo Dizüstü Bilgisayarlarında Çin'in YMTC Bellek Çipleri Kullanılmaya Başlandı

·38·Teknoloji
Lenovo Dizüstü Bilgisayarlarında Çin'in YMTC Bellek Çipleri Kullanılmaya Başlandı

Dünyaca ünlü Lenovo şirketi, popüler dizüstü bilgisayarlarında ilk kez Çin'in Yangtze Memory Technologies (YMTC) üreticisine ait SSD bileşenlerini kullanmaya başladı. Notebookcheck yayınına göre, bu bileşenler ThinkBook 14 Gen 9 modelinin yeni konfigürasyonlarında tespit edildi. Bu durum Lenovo gibi büyük markaların kitlesel cihazlarında Çin bellek çiplerinin ortaya çıkmasının ilk resmi vakasıdır. Bunun hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Test edilen ThinkBook 14 Gen 9 IPL versiyonunda 512 GB hacimli, M.2 2242 formatında ve PCIe 4.0 NVMe arayüzüne sahip SSD'nin takıldığı belirlendi. Modern bağlantı standardına rağmen, bu bileşenin performansı bu kategorideki dizüstü bilgisayarlarda genellikle kullanılan Samsung veya Western Digital gibi markaların ürünlerinden belirgin şekilde geride kalmaktadır.

Hız ve kararlılık sorunu

Yapılan test sonuçları, YMTC sürücüsünün sıralı okuma hızının saniyede 3950 MB, yazma hızının ise 2514 MB civarında kaydedildiğini gösterdi. Bu değerler PCIe 4.0 standardı için düşük bir sonuç olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, 4K formatındaki rastgele işlem hızları da ortalama seviyenin altında çıktı, bu da sistemin genel çevikliğine etki edebilir.

En önemlisi, uzun süreli yük altında bu SSD'nin ısınması sonucunda throttling durumuna düşer, yani sıcaklığı düşürmek için hızını yapay olarak azaltır. Bu da büyük hacimli verilerle çalışan kullanıcılar için rahatsızlık yaratabilir.

Pazardaki değişimlerin nedeni

Lenovo dizüstü bilgisayarlarında Çin bellek çiplerinin ortaya çıkması, dünya pazarındaki küresel değişimlerle bağlantılıdır. Günümüzde yapay zeka (AI) sistemleri için çiplere olan talep hızla arttığından, NAND bellek pazarında kıtlık ve fiyat artışları gözlemlenmektedir. Bu nedenle büyük üreticiler Samsung, Kioxia ve Western Digital gibi daha pahalı tedarikçilere alternatif olarak Çin markalarına yönelmektedir.

Belirtmek gerekir ki, bellek çipleri pazarındaki bu eğilim sadece Lenovo ile sınırlı değildir. Daha önce Apple şirketinin de Çin'in CXMT üreticisinden bellek satın almak için ABD hükümetinden izin istediği haberleri yayılmıştı. Bu da gelecekte Çin teknolojilerinin küresel elektronik pazarında daha sağlam bir yer edinmesine işaret etmektedir.

Özbekistan pazarında da Lenovo ürünlerinin çok popüler olduğunu göz önüne alırsak, yakın zamanda mağazalarımızdaki dizüstü bilgisayarlarda da bu yeni bileşenlerle karşılaşma olasılığımız yüksek. Ancak alıcıların cihaz seçerken yalnızca işlemci ve RAM değil, takılı SSD markasına da dikkat etmeleri tavsiye edilmektedir.

LenovoSSDYMTCTeknolojiDizüstü Bilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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