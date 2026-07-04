Akıllı yüzük kalp yetmezliğini yenmeye yardımcı olur mu

·39·Teknoloji
Akıllı yüzük kalp yetmezliğini yenmeye yardımcı olur mu

Jersey'de kalp yetmezliği çeken hastalar için yeni bir klinik deneme programı başlatıldı. Uzmanlar bu araştırma aracılığıyla modern dijital teknolojiler kullanarak tedavi etkinliğini daha doğru değerlendirmeyi ve gelecekte hastalara sunulan tıbbi hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Klinik denemeye Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (HFpEF), yani kalbin atım kapasitesi korunmuş şekilde seyreden kalp yetmezliği tanısı konulan hastalar dahil edilmektedir. Araştırma süresince bilim insanları, damar yoluyla verilen demir preparatının kalp yetmezliği belirtilerine, ayrıca hastaların fiziksel aktivitesine ve egzersiz yapma kapasitesine nasıl etki ettiğini inceleyecektir.

Göğsünü tutarak acı çeken ve kalp bölgesinde kırmızı ağrı işareti bulunan erkek.

Deneme katılımcıları 14 hafta boyunca özel bir akıllı yüzük ve uyluk bölgesine takılan elektronik sensörlü bir yama kullanmaktadır. Bu cihazlar hastanın günlük hareketlerini, adım sayısını, fiziksel aktivitesini, oturma durumundan kalkma süresi gibi göstergeleri düzenli olarak kaydetmektedir. Akıllı yüzük ise kalp atış hızı gibi fizyolojik verileri toplamaktadır.

Jersey hastanesi kardiyoloji bölümü doktoru Doktor Aaron Henry'nin vurguladığına göre, geleneksel yöntemlerde demir enjeksiyonunun etkisi genellikle altı dakikalık yürüyüş testi aracılığıyla değerlendirilmektedir. Ancak bu yöntem yalnızca belirli bir andaki durumu göstermektedir.

Onun sözlerine göre, yeni teknoloji ise hastanın durumunu 14 hafta boyunca kesintisiz izleme imkanı sunmaktadır. Cihazların topladığı veriler hastanın akıllı telefonu aracılığıyla sunucuya yüklenmekte ve doktorlar bunları analiz ederek tedavinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirmektedir.

İç kısmında sensörleri bulunan gümüş renkli akıllı yüzük mavi arka planda durmaktadır.

Doktor Henry'ye göre, araştırmaya farklı yaşlarda hastalar katılabilmektedir. Pratikte ise katılımcıların çoğu 70, 80 ve hatta 90 yaşını aşmış kişilerdir. Ona göre, yaşlı hastaları da modern dijital teknolojileri kullanma imkanıyla sağlamak günümüz tıbbı için önemli görevlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Projeyi finanse etmek için Digital Jersey kuruluşu kendi Impact Jersey Fund fonu aracılığıyla 200 bin sterlin pound kaynak ayırmıştır.

Kuruluşun başkanı Toni Moretta'nın vurguladığına göre, sağlık alanından daha önemli bir yön yoktur. Ona göre, Jersey yeni dijital tıbbi teknolojileri denemek için uygun bir alan olarak kabul edilmektedir ve ada bu alanda öncülerden birine dönüşürse, bundan en önce hastalar yarar görecektir.

Mavi arka planda parmağına siyah akıllı yüzük takmış bir insan eli.

Uzmanlar bu klinik denemenin başarıyla tamamlanması halinde, kalp yetmezliğini izleme ve tedavide dijital teknolojilerin kullanımının daha da genişleyebileceğini vurgulamaktadır.

JerseyAaron HenryJersey Hastanesi
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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