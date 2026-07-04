FIFA Dünya Kupası'nı kışa taşıyabilir

FIFA, 2030'dan sonra Dünya Kupalarını geleneksel yaz sezonunda düzenleme uygulamasını yeniden gözden geçirebilir. Bunun nedeni, turnuva sırasındaki kavurucu sıcaklar, futbolcuların sağlığı ve taraftarların güvenliği ile ilgili sorunlardır.

İklim değişikliği futbol takvimini de etkilemeye başladı. Gelecekteki dünya kupalarının Katar'daki gibi kış aylarında düzenlenmesi ihtimali tartışılıyor.

38 derecelik sıcak FIFA'yı endişelendiriyor

RMC Sport'a göre FIFA yönetimi, Dünya Kupası'nın haziran ve temmuz aylarında düzenlenmesinin ne kadar doğru olduğunu tartışıyor.

Buna 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvadaki aşırı yüksek sıcaklıklar da neden oldu.

Örneğin, Fransa ile Paraguay arasında Philadelphia'da oynanacak olan 1/8 final maçı başladığında hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselebilir.

Şehirde zaten aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Futbolcular ise antrenmanları bile bu kadar ağır hava koşullarında yapmak zorunda kalıyor.

Katar deneyimi yeniden gündeme geldi

FIFA'da 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası deneyimine özel bir dikkat gösteriliyor.

O turnuva, iklim koşulları nedeniyle yazdan kasım ve aralık aylarına taşınmıştı.

Birçok uzman, turnuva sırasında:

maçların kalitesinin yüksek olduğunu;

futbolcuların iyi fiziksel durumda sahaya çıktığını;

milli takımlarda daha az yorgunluk gözlendiğini kaydetti.

Bu nedenle bazı futbol temsilcileri, dünya kupasının Avrupa sezoninin ortasında düzenlenmesi fikrini destekliyor.

2030 Dünya Kupası hâlâ yazda düzenlenecek

İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası, onaylanan takvime göre yaz sezonunda düzenlenecek.

Ancak FIFA'da bazı şehirlerin iklimi ciddi endişe yaratıyor.

Özellikle Marakeş'te haziran ve temmuz aylarında hava sıcaklığı 40 dereceyi aşabilir. Böyle bir koşulda maç oynanması hem futbolcular hem de taraftarlar için tehlikeli olabilir.

Sorun sadece stadyonla sınırlı değil

Organizasyon temsilcileri, sıcaklık meselesinin sadece maç sırasındaki stadyum sıcaklığıyla ilgili olmadığını vurguladı.

FIFA şu faktörleri de dikkate almalı:

futbolcuların antrenman yaptığı tesisler;

taraftarlar için düzenlenen fan zonları;

stadyum ve turnuva personelinin çalışma koşulları;

maçların başlama saati;

şehir içinde hareket eden turistlerin güvenliği.

Dolayısıyla, dünya kupasının yaz sezonunda düzenlenmesi tüm turnuva altyapısına büyük baskı bindirebilir.

2034 turnuvasının kışta düzenlenmesi bekleniyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino da daha önce büyük organizasyonların takvimini yeniden gözden geçirme ihtimalini reddetmemişti.

Kaynağa göre, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2034 Dünya Kupası büyük olasılıkla kış sezonuna alınacak.

Yaz dünya kupalarının kaderi ise 2030'dan sonra alınacak kararlara bağlı olacak. İklim değişikliği devam ederse, gelecekte Dünya Kupaları'nın yazda düzenlenmesi tarihe karışabilir.