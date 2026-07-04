Manchester United, orta sahayı güçlendirmek için Aurélien Tchouaméni seçeneğine geri döndü

·51·Spor
Manchester United, orta sahayı güçlendirmek için Aurélien Tchouaméni seçeneğine geri döndü

İngiltere'nin Manchester United kulübü, yaz transfer dönemi boyunca kadroyu köklü bir şekilde yenileme, özellikle orta saha hattını güçlendirme yönündeki aktif çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp yönetimi ve teknik ekibi, Real Madrid yıldızı Aurélien Tchouaméni ve Bournemouth yeteneği Alex Scott adaylarını ana hedef olarak belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Sports yayınının aktardığı bilgilere göre, Manchester United, Mateus Fernandes'in 85 milyon sterlin karşılığında Tottenham saflarına geçmesinin ardından transfer stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Şu anda kulüp yetkilileri birkaç pozisyon için uygun adaylar arıyor, ancak merkez orta saha en öncelikli yön olmaya devam ediyor.

Real Madrid ile görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor

Aurélien Tchouaméni transferi Manchester United için kolay olmayacak. Real Madrid orta sahasını yeniden yapılandırmayı planlasa da, Fransız futbolcuyu kolayca bırakmak istemiyor. Belirtmek gerekir ki, Madrid kulübü, Chelsea üyesi Enzo Fernandez ile sözleşme imzalamayacağını resmen doğruladı. Ayrıca, İspanya devi Manchester City kaptanı Rodri ile ilgileniyor olsa da, "şehir ekibi" liderini yeni sözleşme aracılığıyla kadroda tutma konusunda kararlı.

Eğer Aurélien Tchouaméni transferi gerçekleşmezse, Manchester United tüm dikkatini Alex Scott'a çevirecek. Bournemouth'un genç yıldızı, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosuna giremese de, Premier League'de kendini gösterdi. Ancak Bournemouth en değerli varlığını satma niyetinde değil ve futbolcu ile yeni sözleşme imzalamak üzerine çalışıyor.

Diğer alternatif seçenekler ve genç yetenekler

Manchester United izcileri, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nı da yakından takip ediyor. Özellikle, Lille kulübü ve Fas milli takımı üyesi Ayyoub Bouaddi, kulübün ilgi alanına girdi. 18 yaşındaki yetenek, dünya kupasında parlak oyunlarıyla birçok kişinin dikkatini çekti.

Goal.com yayınının haberine göre, kulübün genişletilmiş transfer listesinde şu futbolcular da yer alıyor:

  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
  • Sander Berge (Fulham)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
Manchester United, bu futbolcuları orta sahadaki sorunları uzun vadeli olarak çözmek için uygun adaylar olarak görüyor. Kulüp yönetimi, yeni sezon öncesinde kadroyu nitelik olarak yenileme yoluyla Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier League'inde üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor.

Manchester UnitedReal MadridAurélien TchouaméniTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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