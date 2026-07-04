Çin'in Starlink Alternatifi: Qianfan Takımyıldızı'nın Yeni Uyduları Yörüngeye Yerleşti

·26·Teknoloji
Çin'in Starlink Alternatifi: Qianfan Takımyıldızı'nın Yeni Uyduları Yörüngeye Yerleşti

Çin, küresel uydu interneti pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Ülkenin Tayyuan uzay üssünden fırlatılan bir Long March 6A roketinin başarılı uçuşuyla, Qianfan takımyıldızına ait 13 yeni uydu yörüngeye taşındı. Bu proje, Elon Musk'ın Starlink sistemine ana rakip olarak görülüyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu görev, Long March serisi roketler için tarihi 655. uçuş oldu. ixbt.com verilerine göre, tüm araçlar belirlenen yörüngeye hassas bir şekilde yerleştirildi. Qianfan projesi, Shanghai Yuanxin Satellite Technology şirketi tarafından geliştiriliyor ve düşük yörüngeli bir geniş bant internet ağı oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında oluşturulan ağ, yalnızca yüksek hızlı internet değil, aynı zamanda düşük gecikme süresi ve gelecekteki 6G iletişim standartlarını destekleme kapasitesine sahip olacak. Bu durum, Çin'in teknolojik bağımsızlığını sağlayacak ve küresel ölçekte dijital hizmet sunma potansiyelini artıracaktır.

Küresel Kapsama Doğru Adım Adım

Qianfan sisteminin genişletilmesi birkaç önemli aşamadan oluşuyor ve şu anda ilk aşama gerçekleştiriliyor:

  • İlk aşamada, 648 uydu yardımıyla bölgesel kapsama sağlanacak.
  • İkinci aşamada, araç sayısı 1296'ya çıkarılarak küresel bir ağ oluşturulacak.
  • Nihai planlara göre, uzaydaki cihaz sayısı 15 bini aşacak ve çeşitli uydu hizmetleri sunacaklar.
Görevde kullanılan Long March 6A roketi, Çin'in yeni nesil orta kapasiteli taşıyıcıları arasında yer alıyor. Sıvı yakıtlı birinci aşama ve katı yakıtlı hızlandırıcıların kombinasyonunu kullanıyor. Bu roket, 500 kilometre yükseklikteki güneşle senkronize yörüngeye 6,5 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Şunu belirtmek gerekir ki, Qianfan takımyıldızının önceki grubu bu yılın 5 Haziran tarihinde fırlatılmıştı. O dönemde yörüngeye 12 araç gönderilmişti. Yeni uçuşla birlikte gruptaki toplam uydu sayısı 190'ı aştı. Bu hız, Çin'in uzay keşfi ve uydu haberleşmesi alanındaki hırslarının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Özbekistan koşullarında da bu tür projelerin gelişimi büyük önem taşıyor. Starlink gibi sistemlerin artması ve rekabetin kızışması, gelecekte uzak bölgelerde ucuz ve kaliteli internet hizmetlerine erişim imkanlarını genişletebilir. Çin teknolojilerinin dünya pazarına girmesi, tüketiciler için seçenekleri artıracaktır.

ÇinUzayQianfanTeknolojiUydu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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