Cole Palmer İngiltere Milli Takımından Dışlanması Hakkında İlk Kez Konuştu

Chelsea kulübünün öncü oyun kurucusu Cole Palmer, 2026 Dünya Kupası için İngiltere milli takımı kadrosundan düşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Euro 2024'ün kahramanlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından Kuzey Amerika'daki turnuvaya götürülmeyişinin ardından kişisel duygularını paylaştı. Bu karar birçok uzman ve taraftar için beklenmedik bir durum oldu. Goal.com haber veriyor.

İngiltere milli takımının son yılların en yetenekli oyuncularından biri olan Cole Palmer, The Times gazetesine verdiği röportajda bu durumu hazmetmesinin zor olduğunu kabul etti. Sözlerine göre, her profesyonel futbolcu kariyerinin en büyük müsabakasında yer almayı hayal eder. Ancak teknik direktörün kararının kesin olduğunu anlayarak, şu anda dikkatinin dinlenmeye yönelik olduğunu belirtti.

Teknik direktör kararı ve temel nedenler

Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, bu gürültülü kararına açıklık getirdi. Alman uzmanın vurguladığına göre, Palmer'ın geçen sezonki istikrarı ve fiziksel durumu istenen seviyede değildi. Chelsea formasıyla sergilediği oyunlar önceki yıllardaki kadar verimli olmaması ve sık sık sakatlık yaşaması fırsatlarını azalttı.

"Kulüpte en iyi formunu kaybetti. Geçen sezon boyunca eskisi gibi belirleyici bir rol oynamadı. Ayrıca milli takım kamplarında da beklenen sonucu veremedi. Sakatlıklar nedeniyle birkaç kez antrenmanları terk etmek zorunda kaldı, bu da kadroya girmesini zorlaştırdı", diye açıklayan Thomas Tuchel.

Palmer'ın gelecekteki planları

Şu anda Cole Palmer Ibiza'da tatil yapıyor. Futbolcu kariyerindeki ilk tam yaz arasından verimli şekilde yararlanarak yeni sezon öncesi güç toplamayı hedefliyor. Manchester City akademisinden çıkıp Stamford Bridge yıldızına dönüşmesi çok hızlı gerçekleşmişti, ancak son düşüş ona kendisi üzerinde daha çok çalışması gerektiğini gösterdi.

Özbek futbol taraftarları için de Palmer'ın durumu ilginç, çünkü o İngiltere Premier League'in en çok izlenen yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Milli takıma dönüşü yalnızca bireysel çabalarına değil, aynı zamanda Chelsea takımının yeni sezonundaki genel sonuçlarına da bağlı olacak. Hücuma yönelik orta saha oyuncusu teknik becerisiyle hâlâ birçok şeye capable olduğunu kanıtlayacağından emin.

Sonuç olarak söyleyebiliriz ki, Cole Palmer gibi genç bir yıldızın dünya kupasından dışlanması kalması, İngiltere milli takımındaki rekabetin ne kadar güçlü olduğuna işaret ediyor. Thomas Tuchel yönetimindeki "Üç Aslanlar" artık onsuz galip gelmeye mecbur, Palmer ise sonraki büyük turnuvalarda yerini geri almak için mücadele edecek.