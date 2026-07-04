Dünya Kupası 2026: Bu gece iki önemli Son 16 turu maçı oynanacak

·86·Spor
Dünya Kupası 2026: Bu gece iki önemli Son 16 turu maçı oynanacak

Dünya Kupası'nda play-off heyecanı devam ediyor. Bu gece Kanada — Fas ve ParaguayFransa karşılaşmaları oynanacak ve iki çeyrek finalistin adı daha belli olacak.

Her iki maçta da favoriler mevcut, ancak dünya kupasının önceki sonuçları play-off aşamasında her türlü sürprizin yaşanabileceğini göstermiş bulunuyor.

Kanada — Fas: Tarihi fırsat mücadelesi

Günün ilk karşılaşmasında Kanada ve Fas millî takımları karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 4 Temmuz saat 22:00'da başlıyor.

Kanada, play-off'un ilk aşamasında Güney Afrika Cumhuriyeti'ni 1:0 mağlup ederek bir sonraki tura yükselmişti. Fas ise Hollanda ile çekişmeli bir maç oynayarak penaltı atışlarında galip geldi.

Her iki takım da fiziksel güç, hızlı hücumlar ve disiplinli savunmalarıyla öne çıkıyor. Bu nedenle bu mücadelede tek bir hata bile belirleyici olabilir.

Paraguay — Fransa: Sürpriz devam edecek mi?

Geceki ikinci maçta Paraguay, güncel favorilerden biri olan Fransa'ya karşı sahaya çıkacak.

Karşılaşma 5 Temmuz'a bağlayan gece saat 02:00'da başlıyor.

Fransa, Son 16 turunda İsveç'i 3:0 gibi rahat bir skorla mağlup etti. Paraguay ise Almanya'yı penaltı atışlarında turnuvadan elayarak dünya kupasının en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Artık Güney Amerikalılar bir Avrupa devini daha durdurmaya çalışacak. Fransa ise Tchouaméni'nin sakatlığına rağmen güçlü kadrosu ve yüksek tempolu oyunuyla çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

Bugünkü karşılaşmaların programı

  • 22:00 — Kanada — Fas

  • 02:00 — Paraguay — Fransa

Gecenin ana sorusu basit: favoriler görevini yerine getirecek mi yoksa Dünya Kupası 2026 bir sürprize daha sahne mi olacak?

KanadaFasParaguayFransaTchouaméni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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