ABD'de rekor sıcaklar: yüzlerce kişi etkilendi, FIFA endişeli

ABD topraklarının büyük bir bölümünde gözlenen şiddetli sıcak hava dalgası, ülkedeki büyük kitle etkinliklerini ciddi şekilde etkiliyor. Sıcaklar nedeniyle ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü'ne ithafen düzenlenen bir dizi etkinliğin planı değiştirildi, FIFA Dünya Kupası kapsamındaki bazı maçların kaderi de tartışılıyor.

The Guardian gazetesinin yazdığına göre, uluslararası World Weather Attribution araştırma grubu, ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerindeki olağanüstü sıcak havayı, "ısı kubbesi" adı verilen yüksek basınçlı atmosferik sistemle açıkladı. Uzmanlara göre, küresel iklim değişikliği bu tür aşırı hava olaylarının sık sık tekrarlanmasına neden oluyor.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre, Dünya atmosferinin ortalama sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre 1,4 derece artmamış olsaydı, bu seviyede sıcaklık neredeyse yaşanmazdı.

Imperial College araştırmacısı Theodore Kipping, günümüz ABD ikliminin ülkenin bağımsızlığının ilan edildiği dönemden tamamen farklı olduğunu vurguladı. Bu arada Washington'da düzenlenen kutlama etkinliklerinde yüksek sıcaklık nedeniyle bir dizi değişiklik yapıldı. Edinilen bilgilere göre, ondan fazla katılımcıya tıbbi yardım sağlandı, 11 kişi ise hastaneye yatırıldı.

Şiddetli sıcak FIFA Dünya Kupası maçlarını da etkileyebilir. Özellikle Philadelphia'da oynanacak Fransa - Paraguay maçı yüksek sıcaklık ve nem koşullarında oynanması planlanıyor. Futbolcuların uluslararası birliği ise böyle bir durumda maçların başka bir zamana ertelenme veya geciktirilme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Pennsylvania eyaletindeki kitle etkinliklerinden birinde ise 100'den fazla kişi sıcak hava etkisi nedeniyle tıbbi yardıma muhtaç kaldı. Bu nedenle bölgeye ek ambulans ekipleri ve mobil soğutma noktaları sevk edildi.

Ayrıca, ülkenin büyük demiryolu taşıyıcısı Amtrak da yüksek sıcaklık nedeniyle kuzeydoğu bölgelerindeki 20'den fazla tren seferini iptal etti ve yolcuları olası gecikmeler konusunda uyardı.

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisinin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, sera gazı emisyonlarını azaltmak için acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.