Çinli bilim insanları mikroelektronik alanında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Pekin Üniversitesi araştırmacıları ve Çin Bilimler Akademisi uzmanları işbirliğiyle dünyanın ilk memristörlü nörodinamik çipini tanıttı. Bu geliştirme, verileri doğrudan belleğin kendisinde işleme (in-memory computing) teknolojisine dayanmakta ve hesaplama hızı bakımından mevcut en güçlü grafik işlemcilerini (GPU) geride bırakıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ITHome yayınına göre yeni çip 40 nanometrelik teknolojik süreç temelinde üretilmiştir. Araştırma sonuçları prestijli Science dergisinde yayımlanmıştır. Bu buluşun en belirgin özelliği, nörodinamik sistemlerin tek adımlı hesaplama süresini 2,12 milisaniyeye kadar kısaltmasına olanak tanımasıdır. Bu gösterge, uzmanlaşmış karmaşık görevlerde modern ekran kartlarından 50 kat ila 478 kat daha hızlıdır.

Bellek ve hesaplamanın uyumu

Geleneksel bilgisayar mimarisinde veriler bellek ve işlemci arasında sürekli hareket eder, bu da belirgin gecikmelere ve enerji tüketimine neden olur. Çinli mühendislerin kullandığı fazalı memristörler ise aynı anda hem veriyi saklama hem de hesaplama işlevini yerine getirir. Bu yaklaşım veri aktarımındaki 'engelleri' kaldırır ve sistem verimliliğini keskin biçimde artırır.

Çipin teknik özellikleri de dikkat çekicidir: hesaplama dizisinin alanı yalnızca 0,28 mm²'dir. Cihaz 50 MHz frekansta çalışır ve programlanabilir darbe üretim devreleri, analog-sayısal dönüştürücüler ve diğer önemli bileşenleri kapsar. Küçük hacmine rağmen, son derece karmaşık algoritmaları saniyenin binde biri oranında işleme kapasitesine sahiptir.

Yapay zeka ve tıp için yeni fırsatlar

Bu teknoloji öncelikle insan beyin korteksinin modellenmesi gibi son derece karmaşık bilimsel görevler için tasarlanmıştır. Nörodinamik donanım sistemlerinin milisaniye aralığına geçişi, yapay zeka (AI) sistemlerini daha enerji verimli ve akıllı hale getirmeye hizmet eder. Bu, gelecekte robotik ve karmaşık dinamik süreçlerin yönetiminde yeni bir çağ açması beklenmektedir.

Özbekistan gibi teknolojik dönüşüm sürecindeki ülkeler için de böyle keşifler önemlidir. Uygun maliyetli ve verimli çiplerin üretilmesi, gelecekte yüksek performanslı cihazların maliyetinin düşmesine ve geniş kitlelere yayılmasına yol açacaktır. Çin'in bu başarısı, küresel yarı iletkenler pazarında NVIDIA gibi devlerin hüküm sürdüğü bir dönemde alternatif ve daha verimli çözümlerin varlığını göstermektedir.

Uzmanlara göre memristörlü çipler yakın yıllarda geleneksel transistörlü işlemcilerin yerini alamasa da, uzmanlaşmış hesaplamalar, sinir ağları ve bilimsel araştırmalar yönünde temel bir itici güce dönüşecektir. Şu anda proje laboratuvar testlerinden başarıyla geçmiş ve endüstri ölçeğinde uygulanması üzerine çalışmalar devam etmektedir.