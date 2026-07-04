Xiaomi Civi serisi akıllı telefonların üretimi durduruldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, en zarif ve tasarıma odaklı akıllı telefon serisi olan Civi serisinden vazgeçme kararı aldı. Bu bilgi, teknoloji dünyasının saygın insider'larından Digital Chat Station tarafından duyuruldu. Buna göre şirket, bu yönelimdeki geliştirmeleri durdurdu ve gelecek nesil cihazlar arasında Civi ismini beklemek yersiz olacaktır. Ixbt.com haber veriyor.

Bu karar birçok teknoloji tutkunu için beklenmedikti, çünkü birkaç aydır ağlarda gelecek Civi 6 modeli hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Tahminlere göre yeni model, 200 megapiksellik bir kamera, en yeni Snapdragon 8 Elite işlemci ve AI fonksiyonları için özel bir düğme ile donatılacaktı. Ancak son veriler, bu projenin tamamen kapatıldığını gösteriyor.

Satış hacmi ve stratejik değişiklikler

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, projenin durdurulmasının temel nedeni olarak önceki modellerin beklenenden düşük satış rakamları göstermesi işaret ediliyor. Xiaomi yönetimi, kaynakları daha fazla kâr getiren ve popüler olan ana amiral gemileri ile Redmi serisine yönlendirmeyi tercih etmiş görünüyor. Bu, şirketin küresel pazardaki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçasıdır.

Civi serisi ilk kez 2021 yılında piyasaya çıkmıştı. O zamandan beri piyasaya Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro ve hatta bazı pazarlarda Xiaomi 15 Civi adıyla bilinen Civi 5 Pro modelleri sunuldu. Bu akıllı telefonlar, ince gövdeleri, hafiflikleri ve yüksek kaliteli selfie kameralarıyla özellikle gençlerin ve tasarım meraklılarının dikkatini çekmeye çalıştı.

Özbekistan pazarında da Xiaomi cihazları, özellikle markanın orta ve üst segment modelleri oldukça popüler. Civi serisi resmi olarak geniş çapta satışa sunulmamış olsa da, birçok kullanıcı zarif tasarımı nedeniyle yurt dışından sipariş ediyordu. Artık bu segmentin yerini Xiaomi 15 serisinin kompakt versiyonlarının alması bekleniyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu haberi yayan Digital Chat Station daha önce de birçok teknolojik yeniliği, buna Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının teknik özelliklerini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Ayrıca, Realme GT 7 Pro modelinin Samsung ekranla donatılacağı bilgisini de ilk açıklayan kişi olmuştu.

Xiaomi markasının bu adımı, akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne kadar keskinleştiğini kanıtlıyor. Artık şirketin tüm dikkatini AI yetenekleri genişletilmiş ve teknik açıdan daha mükemmel olan tek bir amiral gemisi hattına odaklaması bekleniyor.