Ruben Amorim, Luka Modric'i Milan Projesinde Kalmaya İkna Ediyor

İtalya'nın Milan kulübü etrafındaki transfer söylentilerinin merkezinde bir kez daha deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric'in adı belirdi. San Siro'da başlayan yeni dönem ve Ruben Amorim'in takımın başına geçmesi, Hırvat yıldızın geleceğine dair bakış açısını tamamen değiştirdi. Şu anda kulüp yönetimi ve yeni teknik direktör, onur konuğu futbolcuyu bir sezon daha takımda tutmak için aktif olarak çalışıyor. Goal.com haberine göre .

La Gazzetta dello Sport'un paylaştığı bilgilere göre Ruben Amorim, Milan'daki kariyerine tam olarak takım lideriyle ilgili meseleyi çözerek başladı. Portekizli uzman, Luka Modric ile şahsen telefon üzerinden iletişim kurarak, onun yeni projedeki rolünün ne kadar önemli olduğunu anlattı. Amorim, deneyimli futbolcuyu sadece bir yedek opsiyonu olarak değil, soyunma odasındaki sağlıklı atmosferi oluşturan temel bir sütun olarak görüyor.

Yeni Taktik Yaklaşım ve Modric'in Rolü

Amorim'in gelişiyle birlikte Milan'ın oyun stilinde de ciddi değişiklikler bekleniyor. Massimiliano Allegri dönemindeki savunmacı ve temkinli futbolun yerini artık daha ofansif ve talepkar bir sistem alacak. Bu durum, 40 yaşına merdiven dayayan Luka Modric için fiziksel yüklerin doğru dağıtılmasını gerektiriyor. Teknik direktör, Hırvat oyun kurucuyu her maçta 90 dakika sahada tutmayı değil, onun ustalığından "cerrahi bir hassasiyetle" faydalanmayı planlıyor.

Edinilen bilgilere göre Luka Modric, başlangıçta takımın Şampiyonlar Ligi bileti alamaması nedeniyle biraz hayal kırıklığına uğramış ve sözleşme uzatma konusunda tereddüt etmişti. Ancak Amorim'in hırsları ve kulübü Avrupa elitleri arasına geri döndürme planı, futbolcuda yeni bir motivasyon uyandırdı. GOAL.com'un haberine göre, şu anda taraflar arasında karşılıklı anlaşmaya varmak için tüm koşullar mevcut.

Aile Faktörü ve Sözleşme Maddeleri

Futbolcunun Milan'da kalmasında sadece sportif sonuçlar değil, aile ortamı da büyük etkili oluyor. Luka Modric'in ailesi Kuzey İtalya'daki yaşama tamamen adapte olmuş durumda. Özellikle kızı Emma, şu anda Milan kulübünün 13 yaş altı kızlar akademisinde başarıyla futbol oynamaktadır. Bu faktörün, futbolcunun sözleşmedeki bir yıllık uzatma maddesini aktive etmesine teşvik etmesi bekleniyor.

Milan, yeni sezonda sadece yerel ligde değil, Avrupa Ligi'nde de şampiyonluk için mücadele etmeyi hedefliyor. Ruben Amorim, böylesine uzun ve zorlu bir turnuvada Luka Modric gibi büyük deneyime sahip, defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir oyuncunun tavsiyelerinin ve saha görüşünün genç oyunculara örnek olacağına inanıyor. Şu anda sözleşmenin son detayları gözden geçiriliyor.