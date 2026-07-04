Akıllı telefon pazarı devler dönemine geri dönüyor: Redmi ve Honor 7 inçlik ekran hazırlıyor

Akıllı telefon dünyasında ekran boyutları konusunda yeni bir yarış başlıyor. Son yıllarda 6,7 ve 6,8 inçlik ekranlar standart haline gelirken, artık üreticiler daha büyük boyutlara yönelmeye başladı. Bilgilere göre, en az iki büyük marka yakın zamanda dev ekranlı cihazlarla pazarı şaşırtmak istiyor. Bunun hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Ünlü sızıntıcı Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre, şu anda aynı anda iki şirket — Redmi ve Honor markaları 7 inçlik ekranlı akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Bu tür boyutlar birkaç yıl önce tabletler için tipikken, günümüzde çerçevesiz teknolojiler sayesinde bunları daha kompakt bir gövdeye yerleştirme imkanı ortaya çıktı.

Redmi ve Honor arasındaki rekabet

Gizmochina yayınına göre, Redmi markası yalnızca dev ekran değil, aynı zamanda yüksek performanslı bir platform da sunuyor. Bu, yeni cihazın sadece bütçeli bir phablet olmadığını, aynı zamanda güçlü bir oyun akıllı telefonu olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca şirketin 6,59 inçlik ekrana sahip Pro-modeli de hazırladığı söyleniyor, ancak asıl odak yine de 7 inçlik dev cihazda olacak.

Honor şirketi ise yeni modelinde teknik açıdan daha da ileri gitmeyi hedefliyor. Sızıntıcının vurguladığına göre, Honor'ın hazırladığı 7 inçlik akıllı telefon 185 Hz görüntü yenileme hızına sahip olacak. Bu gösterge, günümüzde pazarda bulunan çoğu amiral gemisinden (genellikle 120 veya 144 Hz) önemli ölçüde daha yüksek.

Pazardaki eğilimler ve beklentiler

Şu anda pazarda 6,8 ve 6,9 inçlik ekranlı akıllı telefonlar oldukça fazla. Örneğin, Apple ve Samsung gibi devlerin en büyük modelleri de bu göstergelere yaklaşmış durumda. Bu nedenle, 7 inçlik hedefe geçiş teknolojik açıdan beklenmedik bir durum değil, mantıksal bir gelişim aşamasıdır. Bu özellikle video izlemeyi ve mobil oyunları seven kullanıcılar için tam aradıkları şey olacağı bekleniyor.

Özbekistan pazarında da Redmi ve Honor markaları sağlam bir yere sahip. Bu cihazlar resmi olarak tanıtılırsa, büyük ekranlı cihazları tercih eden yerel alıcılar arasında büyük ilgi uyandıracağı şüphesiz. Özellikle uygun fiyat ve yüksek teknik özelliklerin uyumu bu modellerin başarısını sağlayabilir.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Digital Chat Station sızıntıcısı daha önce de birçok doğru tahminiyle tanınmıştı. Özellikle, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin özelliklerini ve Realme GT 7 Pro akıllı telefonunun Samsung ekranı ile donatılacağını ilk bildirenler arasında yer almıştı. Bu da yeni 7 inçlik akıllı telefonlar hakkındaki bilgilerin gerçeğe yakınlığını bir kez daha doğruluyor.