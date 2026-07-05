Paraguay ve Fransa maçı için ilk 11'ler açıklandı

Paraguay ve Fransa arasındaki Dünya Kupası 1/8 final maçı için ilk 11'ler belli oldu. Maç bugün Taşkent saatiyle 02:00'da başlıyor. Paraguay 5-4-1, Fransa ise 4-2-3-1 dizilimini seçti. Ekran görüntüsünde stadyum adı, takım teknik direktörleri ve yedek futbolcular hakkındaki bilgiler tam olarak gösterilmemiştir.

Paraguay'ın ilk 11'i:

• Kaleci: O. Hill

• Defans: X. Caceres, G. Velazquez, G. Gomez, O. Alderete, X. Alonso

• Orta saha: M. Almiron, D. Gomez, A. Cubas, M. Galarza

• Forvet: X. Enciso

Fransa'nın ilk 11'i:

• Kaleci: Mike Maignan

• Defans: Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde

• Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Kone, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembele

• Forvet: Kylian Mbappe

Fransa'nın hücum merkezinde Kylian Mbappe görev yapacak. Onun arkasında Barcola, Olise ve Dembele'den oluşan üçlü yer alacak. Paraguay ise defansta beş futbolcuyla oynayarak karşı ataklarda Enciso'nun hızından yararlanmaya çalışacak.