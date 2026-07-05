Google yeni reklamında ABD Bağımsızlık Bildirgesi'ni yapay zeka yardımıyla yazdı

·7·Teknoloji
Google yeni reklamında ABD Bağımsızlık Bildirgesi'ni yapay zeka yardımıyla yazdı

ABD bağımsızlığının 250. yıldönümü arifesinde Google şirketi yeni reklam filmini tanıttı. Bunda teknoloji devi ilginç bir soru ortaya atıyor: 1776 yılında Amerika kurucuları modern teknolojilere sahip olsaydı, Bağımsızlık Bildirgesi nasıl hazırlanmış olurdu? Bu video, Google Workspace ve Gemini yapay zekasının olanaklarını sergilemeye yönelik olup, tarihsel gerçekliği modern kurumsal ortamla uyumlu hale getiriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Reklam filminde Thomas Jefferson belge üzerinde çalışırken Benjamin Franklin'den gelen mesajı görebilirsiniz. Süreç tamamen Google ekosistemine taşınmış: düzenlemeler Google Docs üzerinden yapılıyor, toplantılar Google Calendar ile planlanıyor ve tartışmalar Google Meet platformunda uzaktan yürütülüyor. Sonunda ise tüm katılımcılar belgeyi elektronik imza ile onaylıyor.

Yapay zeka ve tarihsel süreç

2026 yılı teknolojik eğilimlerine uygun olarak, Google bu sürece yapay zeka öğelerini de dahil etmiş. Özellikle tarihsel şahsiyetler ulusal mühür için çeşitli hayvan tasvirlerini seçerken Gemini sistemini kullanıyorlar. Ayrıca yapay zeka toplantı tutanaklarını tutuyor ve hatta kral Georg III'ün belgeye erişim talebini reddetme konusunda tavsiyeler veriyor.

Şirket bu reklam aracılığıyla AI araçlarının günlük ve hatta küresel öneme sahip işlerde ne kadar kullanışlı olduğunu göstermeye çalışmış. Videonun görsel kısmı da dikkat çekici — yapay zeka tarafından oluşturulan videolara özgü kendine has bir cila sahip. Bu da teknolojinin yalnızca metin değil, görsel içerik oluşturmadaki yerini bir kez daha vurguluyor.

Sosyal ağlardaki karşıt tepkiler

The Verge yayınının bildirmesine göre, reklam sosyal ağlarda farklı şekilde karşılandı. YouTube ve Instagram kullanıcıları videoyu çoğunlukla olumlu ve mizahi bir ruhla kabul ederken, Bluesky ağında eleştiri yağmuruna tutuldu. Pek çok kullanıcı ve tarihçi önemli bir siyasi belgenin oluşturulma sürecini bu şekilde tasvir etmeyi yersiz bulmaktadır.

Özellikle tarihçi Angus Johnston, AI araçlarının siyasi örgütlenme veya insani işbirliği için faydalı olduğunun kanıtlanmasının zor olduğunu vurgulamış. Eleştirmenlere göre, yapay zekayı bu kadar önemli tarihsel bağlama dahil etmek biraz yapay ve samimi değilmiş gibi görünüyor. Buna rağmen Google bu kampanya aracılığıyla ürünlerinin popülaritesini artırmayı amaçlamış.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Google Workspace ve Gemini gibi araçlar günden güne yaygınlaşmaktadır. Bu tür yaratıcı reklamlar teknolojilerin yalnızca iş dünyasında değil, yaratıcı süreçlerde de nasıl uygulanabileceğini anlamaya yardımcı olur. Tarihsel olaylar mizahla verilmiş olsa da, bu günümüz dijital dünyasının temel eğilimlerini yansıtıyor.

GoogleGeminiYapay ZekaTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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