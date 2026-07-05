Japonya 2040 yılına kadar 10 milyon robotu devreye almayı planlıyor

·21·Teknoloji
Japonya 2040 yılına kadar 10 milyon robotu devreye almayı planlıyor

Japonya hükümeti, yapay zeka ve robotik alanında devrim niteliğinde bir devlet programı ilan etti. Buna göre, 2040 yılına kadar ülke ekonomisine ve günlük yaşama yaklaşık 10 milyon akıllı robotun entegre edilmesi öngörülüyor. Bu devasa proje aracılığıyla Japonya, kritik teknolojiler konusunda ABD ve Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı amaçlamaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Proje, SoftBank ve Sony gibi dev şirketleri bünyesinde barındıran Noetra konsorsiyumu tarafından hayata geçirilecek. Hükümet, önümüzdeki beş yıl içinde ulusal yapay zeka altyapısını ve robotiği geliştirmek için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu konuda ixbt.com yayını haber vermektedir.

"Fiziksel yapay zeka" dönemi

Programın ana yönü "fiziksel yapay zeka" (Physical AI) konseptine odaklanmıştır. Bunlar basit dijital uygulamalar veya sohbet botları değil, gerçek dünyada hareket eden sistemlerdir. Söz konusu olan, fabrikalardaki robotlar, otonom ulaşım sistemleri ve insanların bulunduğu ortamlarda çeşitli görevleri yerine getirebilen servis androidleridir.

Bu girişim, Japonya'nın kapsamlı teknolojik kalkınma stratejisinin bir parçasıdır. Daha önce ülke, yarı iletkenler, kuantum teknolojileri ve füzyon enerjisi dahil 17 temel sektörü geliştirmek için 14 yıllık bir plan sunmuştu. Bu hedefler için toplam 370 trilyon yen (yaklaşık 2,3 trilyon dolar) ayrılması beklenmektedir.

Demografik krize teknolojik çözüm

Japonya'nın bu tür radikal adımlar atmasının nedeni ciddi demografik sorunlardır. Nüfusun yaşlanması ve iş gücünün azalması, sanayi ve hizmet sektörlerinde personel sıkıntısına yol açmıştır. Robotlaştırma, bu yapısal dengesizliği gidermenin en etkili yolu olarak görülmektedir.

Özbekistan gibi hızla gelişmekte olan devletler için de Japonya'nın bu deneyimi ilgi çekici olabilir. Gelecekte üretim süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve yapay zekanın fiziksel sistemlere entegrasyonu, küresel ekonomik rekabet gücünün temel faktörü haline gelecektir.

Ancak uzmanlar, robotların gerçek hayata uygulanmasında henüz birçok engel bulunduğunu vurgulamaktadır. Mevcut "fiziksel yapay zeka" sistemleri, kontrol edilemeyen ortamlarda istikrarlı çalışmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Japonya'nın planı ise bu sorunları ortadan kaldırarak robotların ekonominin ayrılmaz bir parçası haline geldiği kapsamlı bir altyapı yaratmaya yöneliktir.

JaponyaRobotikYapay ZekaSoftBankSony
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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