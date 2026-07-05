Eldor Şomurodov «İstanbul Başakşehir» ile 2028 yılına kadar kalacak

Özbekistan milli takımı forveti Eldor Şomurodov kariyerini «İstanbul Başakşehir» formasında sürdürecek. Türk kulübü, futbolcunun transfer haklarını «Roma»dan tamamen satın aldığını resmen açıkladı.

Taraflar arasındaki yeni sözleşme 2028 yılı yazına kadar geçerli olacak.

Kiralık transfer başarılı bir şekilde tamamlandı

Şomurodov 2025 yılının temmuz ayında «Roma»dan kiralık olarak «İstanbul Başakşehir»e katılmıştı.

Özbek forvet kısa sürede takımın ana futbolcularından birine dönüştü. Onun güvenilir ve verimli performansının ardından Türk kulübü transferi tamamen gerçekleştirmeye karar verdi.

44 maçta 23 gol

Eldor Şomurodov geçen sezon tüm müsabakalar kapsamında 44 karşılaşmada sahaya çıktı.

Bu müsabakalarda forvet:

23 gol attı;

6 gol pası verdi.

Bu sonuç, Şomurodov'un Türkiye'deki ilk sezonunu üst düzeyde geçirdiğini gösterdi.

Piyasa değeri 7 milyon euro

Transfermarkt portalına göre, Eldor Şomurodov'un şu anki piyasa değeri 7 milyon euro tutarındadır.

Yeni sözleşmeyle «Başakşehir», hücum hattındaki ana futbolcularından birini uzun vadede kadrosunda tuttu.

Şomurodov'un Avrupa kulüplerindeki tecrübesi

Eldor Şomurodov kariyeri boyunca Rusya ve İtalya şampiyonalarında da oynadı.

«Rostov», «Genoa», «Roma», «Spezia» ve «Cagliari» gibi kulüplerin formasını giydi. Şimdi ise kariyerindeki yeni bir aşamayı «İstanbul Başakşehir» ile sürdürecek.

Geçen sezonki 23 golden sonra taraftarlar Şomurodov'dan daha yüksek sonuçlar bekliyor.