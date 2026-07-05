Kylian Mbappe golü Fransa'yı çeyrek finale taşıdı: Paraguay direnci kırıldı

Fransa milli takımı, dünya şampiyonasının son 16 turunda Paraguay karşısında zorlu bir galibiyet alarak turnuvanın bir sonraki turuna vize aldı. Philadelphia'da oynanan karşılaşmada Didier Deschamps'ın öğrencileri beklenenden daha fazla dirençle karşılaştı. Fransa favori görülse de Güney Amerika temsilcileri savunma çizgilerini sağlam tuttu. Goal.com bu haberi veriyor.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fransızların yıldız hücum hattı neredeyse hiç tehlikeli durum yaratamadı. Önceki turda Almanya'yı turnuvadan eleyen Paraguay bu sefer de disiplinli bir oyun sergiledi. Goal.com'un haberine göre, Fransa milli takımının hücum hamleleri uzun süre verimsiz kaldı ve taraftarlar için sıkıcı bir maça dönüştü.

Mbappe ve Messi göstergesi

Maçın 70. dakikasında Fransa skoru açmayı başardı. Desire Doue rakip ceza sahası içinde Diego Gomez tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Kylian Mbappe fırsatı iyi değerlendirip fileleri havalandırdı. Bu gol takımına galibiyeti getirirken, Mbappe'yi dünya şampiyonalarındaki gol sayısı bakımından Lionel Messi ile eşitledi.

Gol atılmış olsa da Fransa'nın hücum üçlüsü bu mücadelede en iyi oyununu sergileyemedi. Kaliteli pasların eksikliği nedeniyle Kylian Mbappe uzun süre topsuz kaldı. Yine de soğukkanlılıkla kullandığı penaltı maçın kaderini belirledi.

Savunmada güven veren oyun

Paraguay milli takımı maçın son 20 dakikasında skoru eşitlemek için öne çıktı. Ancak Gustavo Alfaro'nun öğrencilerinin çabaları Fransa savunmasını yarmaya yetmedi. Özellikle Bayern savunmacısı Dayot Upamecano ve Arsenal temsilcisi William Saliba görevlerini mükemmel yerine getirdi. Rakibin az sayıdaki karşı hücumunu zamanında bertaraf ettiler.

Fransa kalecisi, Milan'ın oyuncusu Mike Maignan için bu akşam oldukça sakindi. Havadan gelen birkaç topu kontrol etmesinin dışında ciddi bir tehlike yaşamadı. Takımın genel oyunu biraz yavaş görünse de sonuç olumlu oldu.

Artık Fransa çeyrek finalde Fas milli takımına karşı sahaya çıkacak. Bu galibiyet Deschamps'ın takımı için önemli bir adım oldu, ancak uzmanlar sonraki maçlarda hücumu artırma gerekliliğini vurguluyor. Fas ile yapılacak mücadele Fransızlar için ciddi bir sınav olacak.