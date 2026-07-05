Fransa Paraguay'ı yenerek çeyrek finale yükseldi

Fransa, Dünya Kupası Son 16 turunda Paraguay'ı minimal skorla mağlup etti. Karşılaşmadaki tek golü Kylian Mbappe 70. dakikada kaydetti. Bu gol Fransa'ya bir sonraki tura bilet verdi. Maçın oynandığı stadyumun adı verilen bilgide belirtilmedi.

Maç boyunca Fransa, top kontrolü ve saldırı sayısı bakımından büyük bir üstünlük elde etti. Didier Deschamps'ın ekibi rakip kaleye 15 kez şut çekti, bunların 5'i isabetli çıktı. Paraguay ise 5 şut gönderdi ve sadece bir kez kaleyi bulabildi.

Topa sahip olma istatistiğinde de Fransa'nın üstünlüğü açıkça görüldü. Avrupa ekibi topu yüzde 76 kontrol etti, Paraguay'da bu oran yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Fransız futbolcular maç boyunca 562 pas yaptı ve yüzde 90 isabet kaydetti. Paraguay ise 175 pas verdi, bunların yüzde 57'si hedefe ulaştı.

Köşe vuruşlarında Paraguay 12, Fransa 11 fırsat elde etti. Fransızlar 12 kez faul yaptı ve 3 sarı kart gördü. Paraguaylı futbolcular 2 kez faul yaptı, kart görmedi. Karşılaşmada kırmızı kart ve ofsayd kaydedilmedi.

Sonuçta Kylian Mbappe'nin 70. dakikadaki golü Fransa'ya galibiyeti getirdi. Paraguay savunmada uzun süre direndi ancak turnuvayı Son 16 turunda tamamladı.