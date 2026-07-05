Rustam Ashurmatov: "Böyle bir töreni kabul etmek zor oldu"

·56·Spor
Rustam Ashurmatov: "Böyle bir töreni kabul etmek zor oldu"

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndan dönüşü büyük bir tören haline gelmişti. Ancak defans oyuncusu Rustam Ashurmatov'un itirafına göre, futbolcular bu karşılama töreninde kendilerini beklendiği gibi mutlu değil, aksine rahatsız hissettiler.

"Kun.uz" sitesine röportaj veren futbolcu Dünya Kupası'ndaki sonuçlar, taraftarların desteği ve milli takımın gerçek değerlendirmesi hakkında açıkça konuştu.

"Neden bizi bu kadar yüceltiyorlar, diye düşündük"

Ashurmatov'a göre, futbolcular Özbekistan'a döndüklerinde böyle büyük bir karşılama töreni düzenleneceğini beklemiyorlardı.

Cumhurbaşkanı'nın milli takıma destek vermesinin ardından futbolcuların moralini yükseltmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlenmiş. Ancak takım üyeleri sonuçlardan memnun olmadıkları için törende kendilerini rahat hissedemediler.

"Gruptan çıkamadık, tek bir galibiyet alamadık. Ama bizi çok büyük bir törenle karşıladılar. Sadece ben değil, diğer futbolcular da kendilerini rahatsız hissettiler. 'Neden bizi bu kadar yüceltiyorlar?' diye düşündük," dedi Ashurmatov.

İlk Dünya Kupası — tarihi, ancak sonuç tatmin edici değil

Özbekistan milli takımının Dünya Kupası'ndaki katılımı ülke futbolu için tarihi bir olay oldu. Milli takım ilk kez Dünya Kupası vizesini alarak milyonlarca taraftarın hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Buna rağmen, Ashurmatov futbolcuların sadece katılımla sınırlı kalmak istemediklerini vurguladı.

"Evet, Dünya Kupası'na çıktık ve orada yer aldık. İlk kez katılmamız, elbette, iyi. Ama içten içe böyle törenli bir karşılama kabul edemedik," dedi defans oyuncusu.

Ashurmatov takıma 2 veya 3 puan verdi

Futbolcu, milli takımın Dünya Kupası'ndaki performansını 10 puanlık sistemde değerlendirirken, kendine ve takım arkadaşlarına karşı çok talepkar bir görüş belirtti.

Onun sözlerine göre, takımın yediği 11 gol, sonuçlara yüksek puan verme imkanı bırakmamış.

"Takıma 2 veya 3 puan verirdim. Çünkü 11 gol yedik — bu çok fazla. Hangi yönümüz için daha yüksek puan vermeliyim ki?" dedi Ashurmatov.

Taraftarlar sonuna kadar güven gösterdi

Kolombiya ve Portekiz'e karşı alınan mağlubiyetlerden sonra da Özbek taraftarlar milli takımı desteklemeye devam etti.

Ashurmatov, bu güven ve sevgiyi futbolcuların çok iyi hissettiğini söyledi. Aynı zamanda, taraftarların desteğinin sahadaki mağlubiyetlerin acısını azaltmadığını da gizlemedi.

"Bütün halkımızın, bütün Özbekistan'ın hayalini gerçeğe dönüştürdük. Mağlubiyetlerden sonra da taraftarlar bize güvendiler. Ama yine de mağlup olduk," dedi futbolcu.

Rustam Ashurmatov'un bu sözleri milli takım üyelerinin Dünya Kupası'ndaki sonuçları ne kadar ağır karşıladığını gösterdi. Tarihi vize alındı, ancak futbolcuların kendileri de artık sadece katılım değil, sonuç ve galibiyetler beklendiğini iyi anlamaktalar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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