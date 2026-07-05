Yarı İletken Sektöründe Devrim: GaN Çipleri Hatassız Tasarlama Teknolojisi Tanıtıldı

·31·Teknoloji
Yarı İletken Sektöründe Devrim: GaN Çipleri Hatassız Tasarlama Teknolojisi Tanıtıldı

Yarı iletken endüstrisinde mikroçip üretim süreci son derece karmaşık ve maliyetli bir aşamadır. Keysight Technologies şirketi, Tayvan'ın WIN Semiconductors kuruluşuyla iş birliği içinde galliyum nitrür (GaN) tabanlı radyo frekanslı çipleri tasarlamak için yeni bir platform sundu. Bu yenilikçi çözüm, çiplerin ilk denemede hatasız üretilmesini hedefleyerek teknolojik süreçlerdeki maliyetleri önemli ölçüde azaltması beklenmektedir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda mikroçip tasarımında ortaya çıkan tek bir hata, tüm üretim sürecini durdurmayı ve yeniden tasarımı gerektirir. Bu durum şirketler için haftalarca zaman kaybı ve milyonlarca dolar zarar anlamına gelmektedir. Ixbt.com'a göre yeni platforma, çipleri üretime göndermeden önce performanslarını yüzde 100 doğrulukla modelleme imkânı sunuyor.

Teknolojik Sürecin Kolaylaşması

Bu sistem, Keysight Advanced Design System (ADS) yazılımı ile WIN NP 120P (PDK) tasarım araç setini tek bir ortamda birleştirir. Bu sayede mühendislere yalnızca çibin kendisini değil, korpus, baskı devre ve ölçüm cihazlarıyla etkileşimini de sanal olarak test etme imkânı tanır. Sonuç olarak ürünün gerçek kullanım koşullarında nasıl performans göstereceği, henüz üretim hattına çıkmadan belirlenebilir.

Galliyum nitrür (GaN) teknolojisi günümüzde yüksek frekanslı elektronik için son derece önemlidir. Geleneksel silisyum çiplere kıyasla yüksek voltaj ve sıcaklık dayanımıyla öne çıkar. Yeni platform tam da bu karmaşık malzemeyle çalışmayı basitleştirir ve üreticilere rekabetçi ürünleri daha hızlı pazara sunma konusunda yardımcı olur.

Uygulama Alanları ve Pazar Beklentileri

Yeni teknoloji kullanılarak oluşturulan çipler aşağıdaki alanlarda yaygın olarak kullanılır:
  • 5G iletişim standardında baz istasyonları;
  • Yüksek hızlı Wi-Fi cihazları;
  • Uydu iletişim sistemleri;
  • Modern radar ve savunma sanayii ekipmanları.

Özbekistan'da da 5G ağlarının genişlemesi ve dijital altyapının gelişmesi bağlamında bu tür teknolojik çözümler güncel bir öneme sahiptir. Yüksek frekanslı cihazların maliyetinin düşmesi ve enerji verimliliğinin artması, tüketicilere sunulan iletişim kalitesine doğrudan olumlu etki etmektedir.

Uzmanların tahminlerine göre radyo frekanslı GaN çözümleri dünya pazarı 2031 yılına kadar 2,77 milyar dolara ulaşabilir. Keysight ve WIN Semiconductors iş birliği, bu dev pazarda liderlik etmeyi ve mikroçip üretimindeki "yeniden işleme" (re-spin) kavramına son vermeyi hedeflemektedir. Bu durum, teknolojik startup'lar ve büyük şirketler için inovasyon hızını yeni bir seviyeye taşımaktadır.

KeysightYarı İletken5GTeknolojiMikroçip
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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