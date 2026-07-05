Apple kameralı AirPods Pro çalışmalarını durdurdu: Devrim niteliğindeki proje gecikiyor

Apple, en popüler ürünlerinden biri olan AirPods Pro kulaklıklarının yerleşik kameralara sahip devrim niteliğindeki versiyonunu geliştirme çalışmalarını geçici olarak durdurdu. Bu cihaz, yapay zeka yeteneklerini genişletmek ve kullanıcının çevresini analiz etme (görsel algılama) işlevleri için tasarlanmıştı. Projenin durdurulduğuna dair bilgiler, teknoloji dünyasının saygın insider'larından biri tarafından açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kosutami takma adıyla tanınan prototip koleksiyoncusu ve insider'ın X sosyal ağındaki paylaşımına göre, daha önce neredeyse tamamlandığı düşünülen proje şu anda "askıya alınmış" (suspended) statüsüne geçirildi. Henüz bu kararın kesin nedenleri belirtilmemiş olsa da, bu haber daha önce Bloomberg ajansı tarafından yayılan olumlu tahminlere ters düşüyor. Önceki haberlerde cihazın testlerin ileri aşamasında olduğu ve yakında seri üretime hazırlanacağı belirtiliyordu.

Yapay zeka ve "akıllı" gözler

Bu projenin temel fikri, kulaklıklara yerleştirilen kızılötesi kameralar aracılığıyla kullanıcının nerede olduğunu ve neye baktığını belirlemekten oluşuyordu. Bu kameralar fotoğraf veya video çekmek için değil, çevre verilerini toplamak için hizmet verecekti. Toplanan veriler Apple Intelligence platformuna ve Siri sesli asistanına aktarılacak ve sistemin kullanıcıya daha doğru ve bağlama uygun öneriler sunması planlanıyordu.

Bilgilere göre, Apple bu proje üzerinde dört yıldan fazla süredir çalışıyor. Cihazın pazara ulaşması doğrudan Siri asistanının yeni, daha akıllı versiyonunun hazır olmasına bağlı. Şu anda Siri sisteminin en gelişmiş işlevleri yalnızca iOS işletim sisteminin test sürümlerinde mevcut ve geniş kitlelere tam olarak sunulmamış durumda.

Gecikme nedenleri ve beklentiler

Projenin gecikmesine yalnızca yazılımdaki eksiklikler değil, yedek parça tedarikindeki sorunlar da neden olmuş olabilir. Son zamanlarda yarı iletkenler ve bellek çiplerindeki kıtlık haberleri, Apple gibi dev şirketlerin üretim planlarını da etkilemeden geçmiyor. Ayrıca kameraların kulaklık gövdesine yerleştirilmesiyle ilgili teknik zorluklar da mühendisler için ciddi bir sınav oldu.

İlk tahminlere göre, kameralı AirPods Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında satışa çıkması gerekiyordu. Ancak projenin mevcut durumu, bu sürelerin oldukça ileriye ertelendiğini veya cihaz konseptinin tamamen yeniden ele alınacağını gösteriyor. Apple kullanıcıları için bu beklenmedik bir haber oldu, çünkü pek çok kişi bu cihazı Vision Pro kulaklığından sonraki sıradaki "akıllı" adım olarak bekliyordu.

Apple'ın prototip aşamasındaki projeleri sık sık durdurup, daha sonra bunları daha geliştirilmiş bir biçimde geri getirdiğini belirtmek gerekir. Şimdilik AirPods Pro hayranlarının mevcut modellerin güncellenmesini ve Apple Intelligence işlevlerinin standart kulaklıklarda nasıl çalışacağını beklemesi gerekiyor.