Fas yine çeyrek finalde: Afrika takımı tarih yazıyor

Fas millî takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı yolculuğunu sürdürüyor. Afrika temsilcisi son 16 turunda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci dünya şampiyonasında çeyrek finale yükseldi.

Bu sonuç, Fas'ın artık tesadüfi bir sürpriz değil, dünya futbolunda ciddi bir güç haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

Kanada'ye fırsat bırakılmadı

Fas, son 16 turunda ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada'ya karşı sahaya çıktı.

İlk yarı eşit mücadele şeklinde geçse de, devre arasından sonra Afrikalılar oyunu tamamen kontrolüne aldı ve rakip kaleye karşılıksız üç gol attı.

3-0'lık güvenilir galibiyet, Fas'a çeyrek final biletini kazandırdı.

Üst üste ikinci tarihi sonuç

Fas, 2022'de Katar'da düzenlenen dünya şampiyonasında da çeyrek final aşamasına yükselmişti.

Böylece takım, üst üste iki Dünya Kupası'nda en güçlü sekiz takım arasında yer almayı başardı.

Bu sonuç Afrika futbolu için de büyük bir başarı sayılıyor.

Çeyrek finalde güçlü rakip bekliyor

Fas, çeyrek finalde Paraguay — Fransa maçının galibiyle mücadele edecek.

Eğer Fransa bir sonraki tura yükselirse, iki takım arasında 2022 Dünya Kupası yarı finalinin bir nevi rövanşı yaşanacak.

2022'de yarı finale kadar yükselmişti

Katar'daki Dünya Kupası'nda Fas tarihi bir sonuç kaydederek, dünya şampiyonası yarı finaline yükselen ilk Afrika takımı olmuştu.

O zaman Faslılar yarı finalde Fransa'ya 2-0 mağlup olmuştu. Üçüncülük maçında ise Hırvatistan 2-1 galip gelmiş ve Fas turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Artık takım, 2026 Dünya Kupası'nda o sonucu tekrarlamak değil, onun da üstüne çıkmak için mücadele edecek.