ABD'de güneş enerjisiyle çalışan büyük kobalt işleme tesisi inşa ediliyor

ABD'nin Arizona eyaletinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı benzersiz bir sanayi projesi — EVelution Energy şirketinin kobalt işleme tesisinin inşası başladı. Yuma ilçesinde yükselen bu tesis, tamamen güneş enerjisiyle çalışan ülkenin ilk büyük sanayi işletmesi olması bekleniyor. Proje yalnızca çevre dostu olmasıyla değil, aynı zamanda ABD'nin stratejik hammadde bağımsızlığını sağlamadaki rolüyle de önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tesisi enerjiyle beslemek için 61 hektarlık alanda 28 MW kapasiteli bir güneş enerji santrali inşa ediliyor. ixbt.com'a göre üretilen elektrik enerjisi doğrudan toplam değeri 450 milyon dolar olarak değerlendirilen üretim tesisine yönlendiriliyor. Fazla enerji ise özel akümülatör sistemlerinde saklanıyor veya yerel enerji şebekesine aktarılıyor.

Stratejik önem ve üretim kapasitesi

Yeni işletmenin 2029 yılı sonuna kadar tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Bunun ardından tesis her yıl yaklaşık 24 bin ton kobalt hidroksitini işleme imkânına sahip olacak. Nihai ürün olarak akümülatörler için gerekli olan 20 bin ton kobalt sülfat ve sanayide yaygın kullanılan 3 bin ton metal kobalt elde edilecek.

Şirketin hesaplamalarına göre bu tesis, ABD'nin kobalta olan iç talebinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılama imkânı sağlayacak. Günümüzde dünya piyasasında kobalt işleme alanında Çin'in öncülük ettiği bir dönemde, bu tür projeler ABD'nin dışa bağımlılığını azaltmaya hizmet ediyor. Bu özellikle elektrikli araçlar ve yüksek teknolojili cihazların üretim zincirinde son derece önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası işbirliği ve ekonomik verimlilik

İşleme süreci ABD topraklarında gerçekleştirilse de, hammadde ağırlıklı olarak yurt dışından getiriliyor. EVelution Energy şirketi hammadde tedariki konusunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile uzun vadeli sözleşmeler imzaladı. Bu da tesisin istikrarlı bir hammadde tabanına sahip olmasını garanti ediyor.

Projenin bölge ekonomisi için de büyük fayda sağlaması bekleniyor. İnşaat ve işletme sürecinde toplam 6200'den fazla yeni iş yeri yaratılması öngörülüyor. Ayrıca projenin uygulanmasında ağırlıklı olarak ABD'de üretilen mühendislik çözümleri ve malzemeler kullanılıyor, bu da yerel sanayiyi desteklemeye yardımcı oluyor.

Özbekistan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan ülkeler için de bu deneyim ilgi çekici olabilir. Sanayi işletmelerinin tamamen yeşil enerjiyle beslenmesi küresel bir eğilime dönüşmekte olup, üretim maliyetlerini düşürmede ve çevresel yükü azaltmada önemli bir faktör olarak hizmet etmektedir.