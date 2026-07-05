Deschamps, Paraguay'a karşı oynanan maçın neden zor geçtiğini açıkladı

Fransa milli takımının baş antrenörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası 1/8 finalinde Paraguay karşısında alınan galibiyetin ardından maçla ilgili görüşlerini belirtti.

Fransızlar rakibini 1-0 mağlup etmiş olsa da Deschamps, mücadelenin kolay geçmediğini kabul etti.

"Tüm fırsatlarını kullandılar"

Deschamps'a göre Paraguay, maç boyunca taktik olarak fırsatlarından maksimum düzeyde yararlandı.

"Maç kolay geçmedi. Taktik olarak tüm fırsatlarını kullandılar," dedi uzman.

Fransa baş antrenörü, rakibin asıl dikkatini savunmaya vermesini de özellikle vurguladı.

Deschamps, Paraguay futbolunu değerlendirdi

Fransız uzman, Paraguay'ın sergilediği futbolun izlenmesi keyifli olmadığını söyledi. Ancak rakibin savunmadaki hareketlerini yüksek notla değerlendirdi.

"Bu taraftarları stadyuma çeken bir futbol değil. Ama savunmada çok iyi oynadılar," dedi Deschamps.

Onun sözlerine göre, Güney Amerika milli takımlarına karşı mücadeleler her zaman zor geçer.

Şimdi rakip — Fas

Fransa, Paraguay'ı mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Artık Didier Deschamps'ın öğrencileri, yarı final biletini almak için Fas milli takımına karşı sahaya çıkacaklar.