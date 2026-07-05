Huawei çip üretiminde yeni bir çağ başlatıyor: 3D teknolojisi imdada yetişiyor

·25·Teknoloji
Huawei çip üretiminde yeni bir çağ başlatıyor: 3D teknolojisi imdada yetişiyor

Çin'in teknoloji devi Huawei, Kirin işlemcilerinin performansını artırmak için beklenmedik ama etkili bir yol seçti. Batı yaptırımları nedeniyle en modern litografi ekipmanlarından mahrum bırakılan şirket, artık çipleri dikey olarak yerleştirme, yani 3D stacking teknolojisine odaklanıyor. Bu yöntem, mevcut 7 nanometrelik teknolojik süreç imkanlarını en üst düzeye çıkarmaya hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre Huawei, yeni nesil işlemcilerde geleneksel düz yapıdan vazgeçerek kristalleri üst üste yerleştirmeyi planlıyor. Hibrit bağlama (hybrid bonding) adı verilen bu teknoloji, binlerce ultra yoğun dikey kontak yardımıyla hesaplama bloklarını birleştiriyor. Bu da verilerin işlemci, grafik çipi ve bellek arasında hareket etme mesafesini büyük ölçüde kısaltıyor.

Teknolojik kısıtlamaları aşma stratejisi

Şu anda Huawei, SMIC fabrikalarında üretilen 7-nm teknolojik süreçle sınırlı. Dünya liderleri 3-nm ve hatta 2-nm üzerinde çalışırken, Çin markası çiplerinin "boyunu uzatarak" verimliliği artırmak zorunda. Dikey yerleşim sadece veri aktarım hızını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji tüketimini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Bu yenilik özellikle yapay zeka (AI) işlevlerinin doğrudan cihazın kendisinde işlenmesi için çok önemli. Yüksek bant genişliği kapasitesi, sinir işlemcilerinin (NPU) karmaşık görevleri daha hızlı ve daha az ısınarak gerçekleştirmesini sağlıyor. Bunun, Huawei akıllı telefonlarının rekabet gücünü sağlayan temel faktörlerden birine dönüşmesi bekleniyor.

Sektördeki genel eğilim

İlginç olan şu ki, Huawei bu alanda yalnız değil. Tüm yarı iletken sektörü, transistörleri küçültmekten ziyade onları daha verimli paketleme yöntemlerine geçiş yapıyor. Saha uzmanları, diğer büyük oyuncuların da benzer teknolojileri benimsediğini vurguluyor:

  • Samsung, gelecekteki Exynos 2700 çiplerinde bellek ve hesaplama bloklarını ayrı ayrı yerleştirmeyi değerlendiriyor;
  • Apple, A20 Pro işlemcilerinde ilk kez çok kristalli WMCM paketleme yöntemini kullanmayı planlıyor;
  • NVIDIA ve diğer sunucu işlemci üreticileri zaten 3D stacking yönteminden geniş ölçüde faydalanıyor.
Özbekistan pazarında Huawei akıllı telefonları sağlam yazılımı ve kameralarıyla değer görüyor. Yeni teknolojinin uygulanması, yaptırım koşullarında bile marka hayranlarına yüksek performanslı amiral gemilerini sunma imkanı veriyor. Bu da teknolojik yarışta sadece nanometre sayısının değil, mühendislik yaklaşımının da önemli olduğunu kanıtlıyor.

HuaweiKirinTeknolojiİşlemciİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Havadaki nemden güç alan yeni tür esnek pil geliştirildiHavadaki nemden güç alan yeni tür esnek pil geliştirildiBugün, 07:27Boeing 747-8F kargo uçaklarında tehlikeli kusurlar tespit edildiBoeing 747-8F kargo uçaklarında tehlikeli kusurlar tespit edildiBugün, 05:51ABD'de güneş enerjisiyle çalışan büyük kobalt işleme tesisi inşa ediliyorABD'de güneş enerjisiyle çalışan büyük kobalt işleme tesisi inşa ediliyorBugün, 05:25Cyberpunk 2077 satışlarda dünya rekorcuları arasına girdiCyberpunk 2077 satışlarda dünya rekorcuları arasına girdiBugün, 04:59Yarı İletken Sektöründe Devrim: GaN Çipleri Hatassız Tasarlama Teknolojisi TanıtıldıYarı İletken Sektöründe Devrim: GaN Çipleri Hatassız Tasarlama Teknolojisi TanıtıldıBugün, 04:00Apple kameralı AirPods Pro çalışmalarını durdurdu: Devrim niteliğindeki proje gecikiyorApple kameralı AirPods Pro çalışmalarını durdurdu: Devrim niteliğindeki proje gecikiyorBugün, 03:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor