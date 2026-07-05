ABD bayrağını taşıyarak uçan paraşütçü insanların üzerine düştü

ABD Bağımsızlığının 250. yılına ithaf edilen törenlerden birinde beklenmedik bir olay yaşandı. Bayram programması kapsamında gökyüzünde ABD bayrağını dalgalandırarak uçan paraşütçü iniş sırasında kontrolü kaybederek, izleyicilerin toplandığı alana düştü.

Olaya tanıklar tarafından kaydedilen videolar sosyal ağlarda hızla yayıldı. Görüntülerde paraşütçünün yere yaklaşırken yönü kontrol edemediği ve bunun sonucunda insanların bulunduğu yere düştüğü yer alıyor.

Olaydan sonra etkinlik düzenleyicileri paraşütçiye derhal yardım sağlandığını açıkladı. Bildirildiklerine göre, paraşütçünün durumu iyi ve olay sonucunda ciddi yaralanmamış.

Bu olay bayram katılımcıları arasında kısa süreli bir kargaşa yaratmış olsa da, etkinlik belirlenen programa göre devam ettirilmiştir.