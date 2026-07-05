Boeing 747-8F kargo uçaklarında tehlikeli kusurlar tespit edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 747-8F modeli kargo uçaklarının bir kısmında gövde yapısındaki ciddi kusurlar nedeniyle uçuşa elverişlilik direktifini yayımladı. Bu karar, hava araçlarının güç taşıyan elemanlarında çatlaklar tespit edilmesiyle ilgili olup, bu durum uçuş güvenliğini doğrudan tehdit edebilir. Bu konuda Ixbt.com haber :vermektedir.

Ixbt.com'a göre, bu direktif ABD'de kayıtlı ve Boeing şirketinin özel servis bülteninde belirtilen üretim grubuna ait 11 uçağı kapsamaktadır. Uzmanlara göre, gövdenin birkaç bölümündeki fittinglerde (bağlantı parçaları) ortaya çıkan çatlaklar zamanla tüm hava aracı iskeletinin dayanıklılığını azaltabilir.

Düzenleyici merciin talebi doğrultusunda, tüm operatörler belirtilen parçaları derhal teknik muayeneden geçirmek zorundadır. İnceleme sırasında tek bir çatlak bile tespit edilirse, bu uçağın işletilmesi FAA tarafından onaylanan yöntem esasına göre tamamen onarılana kadar yasaklanır. Bu tür önlemler, havacılık sektöründe beklenmedik ölümlerin önlenmesi için standart bir uygulama olarak kabul edilmektedir.

Güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar

Boeing 747-8F modelindeki bu arıza, uçak gövdesinin genel dayanıklılığını olumsuz etkileyebilir. FAA uzmanlarının değerlendirmesine göre, yapının yük taşıma kapasitesinin azalması uçuş sırasında beklenmedik deformasyonlara neden olma ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle, arıza tespit edilmesi halinde onarım çalışmaları son derece sıkı denetim altında gerçekleştirilmektedir.

Bu kısıtlamaların yalnızca kargo taşıyan Boeing 747-8F modellerine ait olduğu belirtilmelidir. Boeing 747-8 Intercontinental yolcu uçakları şu an için bu direktife dahil edilmemiştir. Çünkü yolcu taşıyan uçaklarda şu ana kadar bu tür yapısal hasarlar veya çatlaklar gözlemlenmemiştir.

Özbekistan havacılık pazarında da Boeing hava araçları öncü konumdadır. Ülkemizdeki kargo taşıyan şirketlerin filosunda bu seriye ait uçaklar bulunmasa da, uluslararası havacılık güvenliği standartları tüm yerel havayolları için büyük önem taşımaktadır. Boeing şirketi son yıllarda birkaç kez teknik sorunlar ve kalite kontrolüyle ilgili eleştirilerin odağında kalmıştır.

Bu durum, havacılık devinin itibarına yönelik bir darbe daha olabilir, ancak uzmanlar sorunun zamanında tespit edilmesini ve giderilmesi için önlemler alınmasını olumlu değerlendirmektedir. Şu anda tüm operatörlerin belirtilen sürelerde teknik muayeneleri tamamlaması gerekmektedir.