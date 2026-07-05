Eduard Mor dünkü maç hakkında: «Paraguay futbol oynamadı»

Moskova «Spartak» kulübünün eski futbolcusu Eduard Mor, Dünya Kupası 1/8 finalinde Paraguay'ın Fransa'ya karşı sergilediği oyunu sert bir şekilde eleştirdi.

Uzmanın fikrine göre, Paraguaylılar futbol oynamak yerine rakibe yönelik sert faulleri tercih etti, hakem Ilgiz Tantaşev ise maçın kontrolünü zamanında ele alamadı.

Fransa'yı Mbappe'nin penaltısı kurtardı

Philadelphia'da oynanan maç, Fransa'nın 1:0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Maçtaki tek golü Kylian Mbappe penaltıdan kaydetti. Özbek hakem Ilgiz Tantaşev penaltı vuruşunu başta vermedi, ancak durum video tekrar ile incelendikten sonra Fransa lehine penaltı kararı verildi.

Mbappe fırsatı iyi değerlendirerek takımını çeyrek finale taşıdı.

«Bu kadar sertlik mazur gösterilemez»

Eduard Mor, Fransa ve Fas'ın çeyrek finale çıkmasının beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Ancak onu Paraguay'ın oyun tarzı derinden üzdü.

«Paraguay milli takımının tamamen sert ve sportmenlik dışı oyununu mazur göstermek mümkün değil. Ben de sahada suç seviyesinde sertliklerin olduğu maçlarda oynadım. Seni döverler, tekmelerler ve tekrar tekrar döverler», — dedi Mor.

Dünya Kupası'nın tüm dünyanın izlediği bir turnuva olduğunu vurgulayarak, bu tür hareketlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tantaşev de eleştirilerin hedefi oldu

Eski futbolcu, Paraguaylıların hem top ile hem topsuz rakiplerine karşı sert hareketler yaptığını vurguladı.

«Bu şampiyonada böyle bir manzara henüz görmedim. Hakem Ilgiz Tantaşev oyunun kontrolünü elinden kaçırdı ve nedense Paraguaylılara sarı kart göstermeye acele etmedi», — dedi.

Mor'a göre, hakem maçın başından itibaren sertlikleri kartlarla durdurmalıydı. Ancak bu gerçekleşmediği için sahada gerçek futbol değil, sürekli çarpışmalar arttı.

«Genel olarak, bu Dünya Kupası'ndaki hakemlik performansı bana hoş geliyor. Ama tam bu maçta uyarıların zamanında verilmesi gerekiyordu. Sonuç olarak futbol izlemedik. Paraguaylılar futbol oynamadı», — dedi Mor.

Fransızlar provokasyona kapılmadı

Eduard Mor, Fransız futbolcularının rakibin hareketlerine karşılık vermeyerek provokasyonlara kapılmadığını da özellikle vurguladı.

Onun sözlerine göre, bu kadar gergin bir maçın ciddi sakatlıklar olmadan sona ermesi en iyi haberdi.

Bu aşamanın diğer maçında Fas, Kanada'yı 3:0 mağlup etti.

9 Temmuz'da Fransa ve Fas milli takımları Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek.

Sizce Tantaşev, Paraguay futbolcularına daha fazla kart göstermeli miydi?