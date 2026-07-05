Carlo Ancelotti Norveç'e karşı maç öncesi uyardı

·50·Spor
Carlo Ancelotti Norveç'e karşı maç öncesi uyardı

Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e karşı oynanacak maç öncesi rakibin güçlü yönlerini saydı.

İtalyan uzmana göre Brezilya'nın çeyrek finale yükselmek için turnuvadaki en iyi oyununu sergilemesi gerekiyor.

«Norveç — çok güçlü bir rakip»

Ancelotti, Norveç'i iyi organize olmuş ve yüksek yeteneğe sahip bir takım olarak değerlendirdi.

«Norveç — çok güçlü bir rakip. Bu, iyi organize olmuş, yüksek yeteneğe ve mükemmel oyun tarzına sahip bir takım», dedi uzman.

Ona göre Norveçliler sadece hücumda tehlikeli olmakla kalmıyor, savunma ve hücum arasındaki dengeyi de iyi koruyor.

Norveç'in merkezi Brezilya için ana tehlike

Brezilya teknik direktörü, rakibin sahanın merkezindeki hareketlerine özel dikkat çekti.

«Norveç hücum futbolu oynuyor. Bu yüzden onlara karşı hızlı karşı ataklar düzenlemek çok zor. Özellikle merkezleri çok verimli hareket ediyor», dedi Ancelotti.

Bu da Brezilyalı futbolculardan yüksek disiplin, hızlı kararlar ve fırsatları verimli kullanmalarını gerektiriyor.

«En iyi futbolumuzu sergileme zamanı geldi»

Ancelotti, takımından kararlı maçta maksimum düzeyde bir oyun bekliyor.

«En iyi futbolumuzu sergilememiz gerekiyor. Bence şimdi tam da bunu gerçekleştirme zamanı geldi», dedi.

Brezilya grup aşamasında Japonya'yı 2:1 mağlup etmişti. Teknik direktöre göre bu zorlu galibiyet, takımın kendine olan güvenini daha da artırdı.

«Japonya'ya karşı zorlu maçtan sonra kendimize olan güvenimiz daha da arttı. Daha da güçlenmek istiyoruz ve her duruma hazırız», dedi Ancelotti.

Brezilya — Norveç maçı ne zaman?

2026 Dünya Kupası son 16 turu kapsamındaki Brezilya ve Norveç karşılaşması 5 Temmuz'dan 6 Temmuz'a geçen gece oynanacak.

Karşılaşma Taşkent saatiyle 01:00'da başlıyor. Kazanan takım Dünya Kupası çeyrek finaline yükseliyor.

Carlo AncelottiBrezilyaNorveçyaJaponya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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