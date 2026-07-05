Kylian Mbappe 2026 Dünya Kupası play-offlarında yeni rekor kırdı

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, dünya şampiyonaları play-off aşamalarındaki gol sayısını 11'e çıkararak kişisel rekorunu daha da geliştirdi.

Paraguay'a karşı oynanan son 16 turunda atılan tek gol, Fransızları çeyrek finale taşıdı.

Belirleyici gol — 70. dakikada

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay karşısına çıktı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Fransızlar penaltı kullanma hakkı kazandı. Topun başına gelen Mbappe, vuruşu isabetle gerçekleştirerek skoru açtı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fransa 1:0 galip geldi.

Tantaşev'in yönettiği karşılaşma

Karşılaşma, ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia şehrinde yer alan "Lincoln Financial Field" stadında oynandı.

Karşılaşmada Özbek hakem İlgiz Tantaşev baş hakem olarak görev yaptı.

Play-off'taki 11. gol

Paraguay kalesine atılan gol, Mbappe için dünya şampiyonaları play-off aşamalarındaki 11. gol oldu.

2026 Dünya Kupası'na kadar bu gösterge açısından en iyi sonuç Brezilya futbolu efsanelerine aitti:

Leonidas — 5 maçta 8 gol;

Ronaldo — 10 maçta 8 gol.

Mbappe, bu iki efsane futbolcunun sonucunu geride bırakarak, play-off müsabakalarındaki gol sayısını çift haneli rakamı da aşacak şekilde artırdı.

Rekor İsveç'e karşı yenilenmişti

Fransa lideri, Brezilyalıların rekorunu son 32 turu aşamasında zaten yenilemişti.

O karşılaşmada Mbappe, İsveç kalesine iki kez yol bularak Fransa'nın 3:0'lık büyük galibiyetini sağlamıştı.

Paraguay'a karşı atılan gol ise onun rekor sonucunu 11'e ulaştırdı. Mbappe için Dünya Kupası devam ediyor, yani bu rakam daha da artabilir.