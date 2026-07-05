Kylian Mbappe 2026 Dünya Kupası play-offlarında yeni rekor kırdı

·44·Spor
Kylian Mbappe 2026 Dünya Kupası play-offlarında yeni rekor kırdı

Fransa milli takımı forveti Kylian Mbappe, dünya şampiyonaları play-off aşamalarındaki gol sayısını 11'e çıkararak kişisel rekorunu daha da geliştirdi.

Paraguay'a karşı oynanan son 16 turunda atılan tek gol, Fransızları çeyrek finale taşıdı.

Belirleyici gol — 70. dakikada

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay karşısına çıktı.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Fransızlar penaltı kullanma hakkı kazandı. Topun başına gelen Mbappe, vuruşu isabetle gerçekleştirerek skoru açtı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Fransa 1:0 galip geldi.

Tantaşev'in yönettiği karşılaşma

Karşılaşma, ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia şehrinde yer alan "Lincoln Financial Field" stadında oynandı.

Karşılaşmada Özbek hakem İlgiz Tantaşev baş hakem olarak görev yaptı.

Play-off'taki 11. gol

Paraguay kalesine atılan gol, Mbappe için dünya şampiyonaları play-off aşamalarındaki 11. gol oldu.

2026 Dünya Kupası'na kadar bu gösterge açısından en iyi sonuç Brezilya futbolu efsanelerine aitti:

  • Leonidas — 5 maçta 8 gol;

  • Ronaldo — 10 maçta 8 gol.

Mbappe, bu iki efsane futbolcunun sonucunu geride bırakarak, play-off müsabakalarındaki gol sayısını çift haneli rakamı da aşacak şekilde artırdı.

Rekor İsveç'e karşı yenilenmişti

Fransa lideri, Brezilyalıların rekorunu son 32 turu aşamasında zaten yenilemişti.

O karşılaşmada Mbappe, İsveç kalesine iki kez yol bularak Fransa'nın 3:0'lık büyük galibiyetini sağlamıştı.

Paraguay'a karşı atılan gol ise onun rekor sonucunu 11'e ulaştırdı. Mbappe için Dünya Kupası devam ediyor, yani bu rakam daha da artabilir.

Kylian MbappeFransaParaguayİsveçPhiladelphia
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Eduard Mor dünkü maç hakkında: «Paraguay futbol oynamadı»Eduard Mor dünkü maç hakkında: «Paraguay futbol oynamadı»Bugün, 10:24Carlo Ancelotti Norveç'e karşı maç öncesi uyardıCarlo Ancelotti Norveç'e karşı maç öncesi uyardıBugün, 10:12Fasih milli takımı 34 maçtır mağlubiyetin ne demek olduğunu bilmiyorFasih milli takımı 34 maçtır mağlubiyetin ne demek olduğunu bilmiyorBugün, 10:08Kylian Mbappé: "Biz de kaba futbol oynayabiliriz"Kylian Mbappé: "Biz de kaba futbol oynayabiliriz"Bugün, 10:05Deschamps, Paraguay'a karşı oynanan maçın neden zor geçtiğini açıkladıDeschamps, Paraguay'a karşı oynanan maçın neden zor geçtiğini açıkladıBugün, 10:03Kylian Mbappe golü Fransa'yı çeyrek finale taşıdı: Paraguay direnci kırıldıKylian Mbappe golü Fransa'yı çeyrek finale taşıdı: Paraguay direnci kırıldıBugün, 04:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı