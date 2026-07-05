Kylian Mbappé: "Biz de kaba futbol oynayabiliriz"

·5·Spor
Kylian Mbappé: "Biz de kaba futbol oynayabiliriz"

Fransa millî takımı forveti Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay karşısında alınan galibiyetin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Maçtaki tek golü penaltıdan atan futbolcu, Fransa'nın sadece güzel ve hücum futboluyla sınırlı kalmadığını vurguladı.

Mbappé yine belirleyici figür oldu

Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Maçtaki tek gol 70. dakikada geldi. Belirlenen penaltıyı gole çeviren Kylian Mbappé, takımına önemli bir galibiyeti hediye etti.

"Temiz futboldan uzaklaşmaya da hazırız"

Mbappé'ye göre Fransa, gerekli durumlarda oyun tarzını değiştirerek rakibin sert futboluna uyum sağlayabiliyor.

"Temiz futboldan uzaklaşmak gerekirse, buna da hazırız. Takımımızın sadece hücum futboluyla sınırlı olmadığını gösterdik," dedi Mbappé.

Forvet, Paraguay'ın Fransa'dan sadece güzel kombinasyonlar ve seyirlik futbol beklediğini de vurguladı.

"Biz de kaba ve sert oynayabiliriz"

Mbappé, rakip futbolcuların Fransızları duygusal davranmaya zorlamaya çalıştığını söyledi.

"Paraguaylılar bizim sahaya smokin giyip güzel kombinasyonlar düzenlemek için geldiğimizi düşündüler. Ama biz de kaba ve sert futbol oynayabiliriz," dedi o.

Futbolcunun sözlerine göre, Paraguay temsilcileri Fransız futbolcuları kızdırmaya çalıştı, ancak bu taktik de işe yaramadı.

"Bizi kızdırmaya çalıştılar, ama bu konuda da biz üstün geldik," dedi Mbappé The Touchline'a verdiği röportajında.

Çeyrek finalde rakip — Fas

Fransa, Paraguay engelini aşarak artık Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas millî takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu maçta da Mbappé Fransızların ana umudu olmaya devam edecek.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Deschamps, Paraguay'a karşı oynanan maçın neden zor geçtiğini açıkladıDeschamps, Paraguay'a karşı oynanan maçın neden zor geçtiğini açıkladıBugün, 10:03Kylian Mbappe golü Fransa'yı çeyrek finale taşıdı: Paraguay direnci kırıldıKylian Mbappe golü Fransa'yı çeyrek finale taşıdı: Paraguay direnci kırıldıBugün, 04:11Fransa Paraguay'ı yenerek çeyrek finale yükseldiFransa Paraguay'ı yenerek çeyrek finale yükseldiBugün, 04:07Mbappe Fransa'yı Çeyrek Finale TaşıdıMbappe Fransa'yı Çeyrek Finale TaşıdıBugün, 04:06Rustam Ashurmatov: "Böyle bir töreni kabul etmek zor oldu"Rustam Ashurmatov: "Böyle bir töreni kabul etmek zor oldu"Bugün, 04:00Fas yine çeyrek finalde: Afrika takımı tarih yazıyorFas yine çeyrek finalde: Afrika takımı tarih yazıyorBugün, 03:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı