Kylian Mbappé: "Biz de kaba futbol oynayabiliriz"

Fransa millî takımı forveti Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay karşısında alınan galibiyetin ardından sert açıklamalarda bulundu.

Maçtaki tek golü penaltıdan atan futbolcu, Fransa'nın sadece güzel ve hücum futboluyla sınırlı kalmadığını vurguladı.

Mbappé yine belirleyici figür oldu

Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Maçtaki tek gol 70. dakikada geldi. Belirlenen penaltıyı gole çeviren Kylian Mbappé, takımına önemli bir galibiyeti hediye etti.

"Temiz futboldan uzaklaşmaya da hazırız"

Mbappé'ye göre Fransa, gerekli durumlarda oyun tarzını değiştirerek rakibin sert futboluna uyum sağlayabiliyor.

"Temiz futboldan uzaklaşmak gerekirse, buna da hazırız. Takımımızın sadece hücum futboluyla sınırlı olmadığını gösterdik," dedi Mbappé.

Forvet, Paraguay'ın Fransa'dan sadece güzel kombinasyonlar ve seyirlik futbol beklediğini de vurguladı.

"Biz de kaba ve sert oynayabiliriz"

Mbappé, rakip futbolcuların Fransızları duygusal davranmaya zorlamaya çalıştığını söyledi.

"Paraguaylılar bizim sahaya smokin giyip güzel kombinasyonlar düzenlemek için geldiğimizi düşündüler. Ama biz de kaba ve sert futbol oynayabiliriz," dedi o.

Futbolcunun sözlerine göre, Paraguay temsilcileri Fransız futbolcuları kızdırmaya çalıştı, ancak bu taktik de işe yaramadı.

"Bizi kızdırmaya çalıştılar, ama bu konuda da biz üstün geldik," dedi Mbappé The Touchline'a verdiği röportajında.

Çeyrek finalde rakip — Fas

Fransa, Paraguay engelini aşarak artık Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas millî takımına karşı sahaya çıkacak.

Bu maçta da Mbappé Fransızların ana umudu olmaya devam edecek.