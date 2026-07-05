Fasih milli takımı 34 maçtır mağlubiyetin ne demek olduğunu bilmiyor

·5·Spor
Fasih milli takımı 34 maçtır mağlubiyetin ne demek olduğunu bilmiyor

Fasih milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarılı yürüyüşünü sürdürüyor. Afrika temsilcisi yalnızca çeyrek finale yükselmekle kalmadı, aynı zamanda mağlubiyetsiz serisini de 34 maça çıkardı.

Şimdi bu güçlü seriyı Fransa test edecek.

Kanada'ya karşı güvenli galibiyet

Dünya Kupası 1/8 final aşamasında Fasih, Kanada milli takımına karşı sahaya çıktı.

Karşılaşma Afrikalıların tam üstünlüğü altında geçti ve 3:0'lık farklı galibiyetle sonuçlandı. Böylece Fasih, mundialin çeyrek finaline vize aldı.

34 maç, 29 galibiyet

Fasih milli takımı üst üste 34 maçtır mağlubiyet almıyor.

Bu süre zarfında takım:

  • 29 galibiyet aldı;

  • 5 kez berabere kaldı;

  • hiçbir resmi mağlubiyet kaydetmedi.

Bu sonuç, Fasih'i günümüzde dünyanın en istikrarlı milli takımlarından birine dönüştürdü.

Son mağlubiyet ne zaman oldu?

Fasih'in son mağlubiyeti 2025 yazında Kenya'ya karşı oynanan maçta kaydedildi. O zaman Afrikalılar 0:1'lik skorla fırsatı kaçırmıştı.

Ayrıca takım, kışın Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e kaybetti. Ancak daha sonra Senegal'e teknik mağlubiyet yazıldığı için bu sonuç, Fasih'in resmi mağlubiyetsiz serisini etkilemedi.

Şimdi sıra Fransa'da

Fasih, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa milli takımına karşı mücadele edecek.

Bir tarafta — 34 maçtır kaybetmeyen Fasih, diğer tarafta ise Kylian Mbappe önderliğindeki Fransa. Kısacası, bu mücadelede hem istatistik hem de yıldızlar yeterli — artık söz sahada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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