Mojtaba Hamenei Neden Babasının Cenaze Törenine Katılmadı

·54·Dünya
Mojtaba Hamenei Neden Babasının Cenaze Törenine Katılmadı

İran'da merhum yüce lider Ayetullah Ali Hamenei için veda törenleri sürerken, oğlu ve şu anki yüce lider Mojtaba Hamenei'nin törende görünmemesi geniş tartışmalara neden oldu.

The New York Times gazetesinin yazdığına göre, 5 Temmuz'da Tahran'da Ali Hamenei için cenaze namazı kılınması planlanmış olup, veda törenleri ülkenin birçok şehrinde 9 Temmuz'a kadar devam edecek. Ancak şu ana kadar Mojtaba Hamenei halk önünde görünmedi.

Cenaze törenini düzenleme komitesi başkanı Ekber Purcemşidiyan daha önce Mojtaba'nın törene katılmasının onun kişisel kararı olduğunu açıklamıştı. Buna rağmen, birçok destekçisi yeni lideri babasıyla vedalaşma töreninde görmeyi umut ediyordu.

Kaynaklara göre, güvenlikle ilgili ciddi tehditler onun halk önüne çıkmamasının ana nedeni oldu. İran İslam Devrimi Muhafızlar Kolordusu'na yakın iki kaynak, İsrail tarafından olası bir hedef alınma veya bulunduğu yerin tespit edilme riski nedeniyle Mojtaba Hamenei'nin törene katılmasının uygun bulunmadığını bildirdi.

Bununla birlikte, kaynaklar Mojtaba Hamenei'nin babasının cenaze töreninin bazı aşamalarına katılma isteğini de kaydetti. Özellikle 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Rıza türbesinde planlanan cenaze törenine katılmak ve babası için dua etmek istediği belirtiliyor.

Hatırlatmak gerekir ki, Ali Hamenei'nin ABD ve İsrail'in Şubat ayı sonundaki hava saldırıları sonucunda hayatını kaybettiği resmen doğrulanmıştı. Başlangıçta Mart ayında düzenlenmesi planlanan veda töreni, katılımcı sayısının çok fazla olması beklenmesi ve organizasyonel hazırlık nedeniyle Temmuz ayına ertelendi.

Mojtaba Hamenei ise Mart ayında İran'ın yeni yüce lideri olarak seçilmiş olmasına rağmen, saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle hala halk önüne çıkmadı. Şu ana kadar konuşmaları televizyon aracılığıyla okundu veya yazılı açıklama şeklinde dağıtıldı.

Mojtaba KhameneiAli KhameneiİranTahranİslam Devrimi Muhafızları Korpusu
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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