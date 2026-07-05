Kazakistanlı yarbay emekli olunca çocukluk hayali olan dans öğretmeni oldu (video)

Bolatbek Seydalin uzun yıllar Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın adli bilirkişi-kriminalistik sisteminde görev yaptı. 20 yıldan fazla hizmet vererek yarbay rütbesiyle emekliye ayrıldı.

Hizmet yıllarının ardından Bolatbek, çocukluğunda gerçekleştiremediği hayalini hatırladı. İlkokul birinci sınıftan itibaren dansa ilgi duymuş ve kursa gitmişti. Ancak o dönemde erkek çocuğun spor yapması gerektiği düşüncesi yüzünden dansı bırakmak zorunda kalmıştı.

Yıllar geçtikten sonra, 50 yaşından sonra bu kararı değiştirdi. Bolatbek, Astana'daki birkaç dans okulunda beş yıl eğitim aldı. Salsa ve bachata derslerine düzenli katılarak bu alanlarda iyi bir seviyeye ulaştı.

Bunun ardından şehrin dans topluluğuna katıldı ve öğretmenliğe başladı. Şu anda Bolatbek emekli bir subay değil, dansa ilgi duyanlara ders veren bir usta olarak faaliyet gösteriyor.