"Muras Yunayted" – "Aziyagol" Maçında Mahkum Kamçibek Taşiyev'in Katılımı Tartışma Konusu Oldu
Kamçibek Taşiyev'in 3 Temmuz'da Manas şehrinde düzenlenen "Muras Yunayted" ve "Aziyagol" arasındaki Premier Lig maçını stadyumdan izlediği bildirildi 24.kg.
"Kurmanbek" stadyumunda oynanan maçta Taşiyev VIP tribününde görüldü. Bu durumu gösteren videolar daha sonra sosyal ağlarda yayıldı.
Maç çekişmeli geçti ve 1:1 beraberlikle sona erdi. İki takım da birer puan aldı.
Taşiyev'in stadyumda görünmesi, hakkında verilen mahkeme kararından kısa süre sonra gerçekleşti. 2 Temmuz'da Bişkek şehri Birinci Mayıs Bölge Mahkemesi "75'ler mektubu" olarak adlandırılan davayı görüşmüştü.
Mahkeme onu iktidarı zorla ele geçirmeye hazırlanmakla suçlu bularak malvarlığına el koyma ve dört yıl hapis cezası verdi. Aynı zamanda ona üç yıllık denetimli serbestlik uygulandı. Sonuç olarak Taşiyev hapse alınmayacak.
Görev yetkisini kötüye kullanma suçlamasından ise beraat etti. Savunma tarafı karara itiraz edeceğini açıkladı.
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