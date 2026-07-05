İstanbul'da Şiddetli Yağmur Sokakları Suyla Doldurdu
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İstanbul'da şiddetli yağış gözlendi. Kısa süre içinde yoğun yağmur yağması sonucu şehrin bazı sokaklarında su birikti, trafik zorlaştı.
Yerel basına göre bazı yollarda araçlar yavaş ilerledi, bazı bölgelerde trafik sıkıştı. Sular altında kalan sokaklarda sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Yağışın kısa sürede şiddetlenmesi kent altyapısına da baskıyı artırdı. Şimdilik zarar ve mağdurlar hakkında net bilgi verilmedi.
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