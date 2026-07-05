Kilian Mbappe'nin soğuk tavrı Orlando Hill'i çileden çıkardı

·93·Spor
Kilian Mbappe'nin soğuk tavrı Orlando Hill'i çileden çıkardı

Paraguay milli takımı kalecisi Orlando Hill, Fransa'ya karşı oynanan 1/8 final maçından sonra Kilian Mbappe'nin davranışlarından büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Maç Fransa'nın 1:0'lık galibiyetiyle sona erdi. Tek golü penaltıdan Mbappe kaydetti.

Elini uzattı ama karşılık alamadı

Maçın son düdüğü çaldıktan sonra Orlando Hill, Fransızların liderinin yanına giderek onu galibiyetle kutlamak istedi.

Kaleci Mbappe'ye elini uzattı, ancak Fransa kaptanı ona hiç dikkat etmedi. Bu durum Paraguaylı futbolcuyu çileden çıkardı.

Bunun üzerine Hill topu Mbappe'ye doğru fırlattı.

"Mbappe beni çok sinirlendirdi. Ona elimi uzattım, galibiyetini kutlamak istedim ama o beni tamamen yok saydı. Bu durum beni çok gerginleştirdi," dedi kaleci.

Hill maçın en iyi futbolcusu oldu

Paraguay penaltıdan gol yemesine rağmen, Orlando Hill maç boyunca birkaç tehlikeli şutu kurtardı.

Turnuva organizatörleri onu maçın en iyi futbolcusu seçti.

Mbappe de Paraguay'dan memnun değildi

Kilian Mbappe de maçtan sonra Paraguay futbolcularının hareketlerini eleştirmişti.

Fransa lideri rakibin kaba ve çok sayıda kural ihlaliyle oynadığını vurguladı. Bu nedenle maç boyunca iki takım futbolcuları arasında gerilim yüksek kaldı.

Fransa minimal farkla galip gelerek dünya şampiyonasının çeyrek finaline yükseldi. Ancak maçın son düdüğünden sonraki olay da maçın kendisi kadar hararetli tartışmalara neden oldu.

Kylian MbappeFransaParaguayOrlando Hil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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