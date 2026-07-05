Guimarães: «Haaland kurnaz bir futbolcu, baskıyı Brezilya'nın üzerine yıkmak istiyor»

Brezilya milli takımı orta saha oyuncusu Bruno Guimarães, Norveçli forvet Erling Haaland'ın 2026 Dünya Kupası eleme turunda Brezilyalıların ana favori olduğuna dair görüşüne yanıt verdi.

Ona göre Haaland bu sözleriyle baskıyı Norveç'ten alıp tüm sorumluluğu Brezilya'nın omuzlarına yıkmak istiyor.

«Haaland düşüncelerini çok kurnazca dile getiriyor»

Norveçli forvet, takımlar arasındaki 1/8 final maçı öncesinde Brezilya'yı turnuvanın baş favorisi olarak göstermişti.

Guimarães ise bu görüşü basit bir iltifat değil, psikolojik bir oyun olarak değerlendirdi.

«Haaland düşüncelerini çok kurnazca dile getiriyor. Baskıyı kendilerinden alıp tüm sorumluluğu bize yıkmak istiyor», dedi Brezilyalı futbolcu.

«Futbol sahada çözülür»

Guimarães, rakip futbolcuların açıklamalarına aşırı önem vermemesi gerektiğini de vurguladı.

«Doğrusunu söylemek gerekirse, başkalarının ne dediği benim için o kadar önemli değil. Futbol sahada çözülür, 11'e 11 oynanır», dedi.

Ona göre maç, sert ve fiziksel mücadelelerle dolu geçecek.

Norveç'in ana silahı açıklandı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Norveç'in güçlü yönlerine de değindi. Özellikle rakip kadrodaki uzun boylu futbolcular ve havadan paslar Brezilyalılar için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

«Onların da kendine göre güçlü yönleri var. Uzun boylu futbolcuları var, havadan paslarla oynamaya çalışıyorlar. Biz ise aklımızla hareket etmeliyiz», dedi Guimarães.

«Haaland kurnaz bir futbolcu»

Guimarães, Haaland'ın yalnızca sahada değil, maç öncesinde de rakibe baskı uygulamayı iyi bilen bir futbolcu olduğunu kaydetti.

«Haaland kurnaz bir futbolcu. Buna hazır olmamız gerekir», diyerek sözlerini Caze TV'ye dayandıran Goal yayını aktardı.

Brezilya ve Norveç arasındaki 1/8 final maçında galip gelen takım, Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmeye hak kazanacak.