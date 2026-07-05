Guimarães: «Haaland kurnaz bir futbolcu, baskıyı Brezilya'nın üzerine yıkmak istiyor»

·39·Spor
Guimarães: «Haaland kurnaz bir futbolcu, baskıyı Brezilya'nın üzerine yıkmak istiyor»

Brezilya milli takımı orta saha oyuncusu Bruno Guimarães, Norveçli forvet Erling Haaland'ın 2026 Dünya Kupası eleme turunda Brezilyalıların ana favori olduğuna dair görüşüne yanıt verdi.

Ona göre Haaland bu sözleriyle baskıyı Norveç'ten alıp tüm sorumluluğu Brezilya'nın omuzlarına yıkmak istiyor.

«Haaland düşüncelerini çok kurnazca dile getiriyor»

Norveçli forvet, takımlar arasındaki 1/8 final maçı öncesinde Brezilya'yı turnuvanın baş favorisi olarak göstermişti.

Guimarães ise bu görüşü basit bir iltifat değil, psikolojik bir oyun olarak değerlendirdi.

«Haaland düşüncelerini çok kurnazca dile getiriyor. Baskıyı kendilerinden alıp tüm sorumluluğu bize yıkmak istiyor», dedi Brezilyalı futbolcu.

«Futbol sahada çözülür»

Guimarães, rakip futbolcuların açıklamalarına aşırı önem vermemesi gerektiğini de vurguladı.

«Doğrusunu söylemek gerekirse, başkalarının ne dediği benim için o kadar önemli değil. Futbol sahada çözülür, 11'e 11 oynanır», dedi.

Ona göre maç, sert ve fiziksel mücadelelerle dolu geçecek.

Norveç'in ana silahı açıklandı

Brezilyalı orta saha oyuncusu Norveç'in güçlü yönlerine de değindi. Özellikle rakip kadrodaki uzun boylu futbolcular ve havadan paslar Brezilyalılar için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

«Onların da kendine göre güçlü yönleri var. Uzun boylu futbolcuları var, havadan paslarla oynamaya çalışıyorlar. Biz ise aklımızla hareket etmeliyiz», dedi Guimarães.

«Haaland kurnaz bir futbolcu»

Guimarães, Haaland'ın yalnızca sahada değil, maç öncesinde de rakibe baskı uygulamayı iyi bilen bir futbolcu olduğunu kaydetti.

«Haaland kurnaz bir futbolcu. Buna hazır olmamız gerekir», diyerek sözlerini Caze TV'ye dayandıran Goal yayını aktardı.

Brezilya ve Norveç arasındaki 1/8 final maçında galip gelen takım, Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmeye hak kazanacak.

BrezilyaErling HaalandBruno GuimarãesNorveçya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Enzo Fernandez Real Madrid'e mi gidiyor? Futbolcunun ailesi söylentilere son noktayı koyduEnzo Fernandez Real Madrid'e mi gidiyor? Futbolcunun ailesi söylentilere son noktayı koyduBugün, 12:34Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu Öncesi Durum Hakkında KonuştuThomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu Öncesi Durum Hakkında KonuştuBugün, 12:15Kilian Mbappe'nin soğuk tavrı Orlando Hill'i çileden çıkardıKilian Mbappe'nin soğuk tavrı Orlando Hill'i çileden çıkardıBugün, 11:55Kylian Mbappe 2026 Dünya Kupası play-offlarında yeni rekor kırdıKylian Mbappe 2026 Dünya Kupası play-offlarında yeni rekor kırdıBugün, 11:00Eduard Mor dünkü maç hakkında: «Paraguay futbol oynamadı»Eduard Mor dünkü maç hakkında: «Paraguay futbol oynamadı»Bugün, 10:24Carlo Ancelotti Norveç'e karşı maç öncesi uyardıCarlo Ancelotti Norveç'e karşı maç öncesi uyardıBugün, 10:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı